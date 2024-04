El Gobierno de México permitirá seguir importando el glifosato en la agricultura mexicana hasta que exista un sustituto que no sea dañino para la salud, confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

”Se va seguir importando por lo mismo, hasta en tanto no tengamos un producto que no afecte a la salud. [El tiempo] depende del avance de la investigación básicamente, no de los trámites”, comentó.

Dijo que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías se encontraba investigando para buscar un herbicida sustituto al glifosato, pero reconoció que ese era un proceso complejo.

“Se dio apoyo a CONAHCYT para buscar alternativas y apenas están terminando. Al mismo tiempo tenemos la necesidad de tener este agroquímico para la producción, lo que se hizo fue dejar una pausa en tanto se tiene un sustituto”, declaró.

”Ese fue el acuerdo básicamente, se sigue investigando, se va buscar la sustitución, pero es un proceso complejo. No hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato, no hay un sustituto”, añadió el Presidente de la República.