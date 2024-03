La dependencia aseguró que no existe ningún tipo de sesgo político en su programación e invitó a los mexicanos a sintonizar, como cada domingo, el programa que se transmite en todas las cadenas de radio a las 10:00 horas.

En otro comunicado, la CIRT pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) analizar si la transmisión de estos programas representa un “riesgo jurídico” para los concesionarios. Además recordó que esta no era la primera vez que había una queja respecto a los contenidos del programa.

El INE pidió a los responsables de la producción y difusión de La Hora Nacional cumplir con la imparcialidad en la competencia entre partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidaturas, candidaturas y demás vinculadas con la contienda electoral de 2024.

Sheinbaum pide imparcialidad del INE

La candidata presidencial de Morena fue cuestionada sobre el caso de La Hora Nacional y aseguró que el INE no actúa de manera imparcial.

“Hay cosas que no me explico, vamos a decirlo así. Cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra surcia, los bots, que son evidentemente bots comprados desde el extranjero, donde hay pruebas en la red X, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN, que dice que en La Hora Nacional se está difundiendo algo, entonces sí de inmediato se contesta”, reprochó la candidata presidencial.

La candidata aseguró que el árbitro electoral debe revisar ambas quejas, no sólo lo que denunció el PAN.

“Tiene que haber imparcialidad, no esta parcialidad que, por lo menos en este caso, están mostrando. Entonces el INE tiene que revisar una, como otra cosa. Nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejo”, insistió.

En conferencia de prensa en Gómez Palacio, Durango, donde este domingo hace campaña, la exjefa de gobierno también se pronunció sobre a la comunicación emitida por la Cámara Nacional de Industria de la Radio y Televisión (CIRT) que recomendó a sus agremiados que no transmitan el programa para evitar que pudieran ser sancionados por el INE.

En conciencia con una segunda comunicación emitida por la CIRT en la que pide que el asunto sea tomado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sheinbaum opinó que esa instancia debe revisar “si realmente hubo alguna difusión de algo que se considerara que está fuera del momento electoral”.

¿Qué se dijo sobre Sheinbuam en La Hora Nacional?

El 28 de enero pasado el medio Expansión publicó una nota en la que señaló que el programa La Hora Nacional había dedicado emisiones a “aclarar” información en contra de la entonces precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, como la circulación de un video falso hecho con inteligencia artificial en el que ella supuestamente había anunciado su intención de eliminar al INAI, al Instituto Electoral y a la Suprema Corte.

Tres días después, el PAN denunció ante el INE a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación Federal; los conductores Javier Ramírez Gómez y Leonora Millán Fe.

Y también a Sheinbaum y a Morena, “por la presunta violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda; y la supuesta adquisición de tiempos en radio”.

Con información de Dalila Sarabia