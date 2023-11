A 16 días del impacto del huracán Otis, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó el jueves que la situación de emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, había sido superada, sin embargo, aclaró que “estamos en etapa de recuperación”.

Ello a pesar de que la lluvia y los vientos de más de 300 kilómetros por hora destruyeron gran parte de la infraestructura del puerto turístico y dejaron, hasta ahora, un saldo de 48 personas muertas y decenas de desaparecidos.

A través de un comunicado, la CNCP detalló que según el artículo 2, fracción XVIII de la Ley General de Protección Civil, se define como “emergencia a la situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador”.

Ante ello, la CNCP -cuya titular es Laura Velázquez Alzúa- aclaró que en Acapulco no se mantenía una situación que pudiera causar daño a la población o a sus bienes, debido a que no existía riesgo a la población por los efectos de viento o lluvia severa, que pudiera causar inundaciones. Además de que no se registraban áreas inundadas o susceptibles a sufrir daños desde el 24 de octubre de 2023 y hasta la fecha de la publicación de la conclusión de dicha situación.

”Con respecto a la falsa premisa de asociar una situación de emergencia a los procesos de recuperación y reconstrucción, se recuerda que la situación de emergencia ya ha concluido y se da paso a la etapa de recuperación mediante la puesta en marcha del Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis, con la participación directa del gobierno de México a través de sus instituciones”, insistió.

Agregó que “no existe límite de recursos para continuar con el abastecimiento de comida, agua potable, enseres y apoyos económicos en cada una de las viviendas de la población de Acapulco y Coyuca de Benítez, a través del censo realizado por Bienestar con el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural”.

”A pesar de las voces que quieren confundir a la población y diseminar información falsa, el Gobierno de México, el Estado de Guerrero y el Municipio de Acapulco continúan con la atención de la recuperación con un equipo superior a 30 mil servidores públicos que trabajan día y noche en las fases de recuperación y reconstrucción”, señaló, que también reiteró que la situación de emergencia había quedado superada, pero “nos encontramos en la etapa de recuperación”.

El 8 de noviembre, a través de un aviso, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se notificó sobre la conclusión de la Declaratoria de Emergencia, emitida el 26 de octubre, por la “por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes” en dichos municipios.

”De conformidad con el artículo 10 de los Lineamientos, se da por concluida la Declaratoria de Emergencia (Acuerdo por el que se Establece el Término de Situación de Emergencia) por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre de 2023, en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez del estado de Guerrero”, indicó.

El 2 de noviembre, la titular de la CNPC publicó en el DOF, una Declaratoria de Desastre Natural por lluvia severa, vientos fuertes, inundación fluvial y pluvial en 47 municipios de Guerrero.

Un día después, en una edición vespertina del DOF, la CNPC difundió una “nota aclaratoria”, en la que aseguraba que la declaratoria solo aplicaría en Acapulco y Coyuca de Benítez. El 6 de noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la Coordinación cometió un error al incluir a 47 municipios guerrerenses.

”Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil. No fueron 43 o 47, básicamente dos: Acapulco y Coyuca. Es de seres humanos ¿no?, rectificar, o sea, cambiar de opinión”, explicó durante su conferencia de prensa matutina.