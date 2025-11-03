Seguridad la definió Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: Defensa

Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional explicó que el esquema de protección para Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el sábado, se definió en coordinación con él, quien decidió que su seguridad inmediata estuviera a cargo de policías municipales de confianza, mientras que elementos de la Guardia Nacional brindaban seguridad periférica y acompañamiento en recorridos.

“El Alcalde era una persona muy activa que salía constantemente a campo y participaba incluso en algunos operativos. Por eso, la Guardia Nacional tenía la misión de acompañarlo y reforzar su seguridad con armamento adecuado para enfrentar posibles agresiones”, detalló Trevilla.

Enfatizó que tanto el Ejército como la GN mantenían el compromiso de colaborar plenamente con las autoridades investigadoras para esclarecer el crimen y garantizar que no hubiera impunidad.

Asimismo, explicó que en todos los casos en que se asignaban escoltas a funcionarios o autoridades locales, se realizaba un análisis de riesgo conjunto, en el que participaban la SSPC y otras dependencias federales, para definir el tipo de protección que debía otorgarse, ya sea con personal de la Guardia Nacional, del Servicio de Protección Federal o incluso con fuerzas especiales, según el nivel de amenaza.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que existieran indicios de que los policías municipales encargados de la seguridad del Alcalde de Uruapan estuvieran vinculados con la delincuencia organizada.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que, según las investigaciones en curso y las declaraciones recabadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no había elementos que relacionaran al grupo de seguridad del Alcalde con grupos criminales.

“No existe ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al Alcalde tenga vínculos con la delincuencia organizada. De hecho, fue uno de sus propios escoltas quien abatió al agresor que privó de la vida al Presidente Municipal de Uruapan”, señaló,

También subrayó que los escoltas reaccionaron de inmediato durante el ataque, ya que formaban parte del primer círculo de seguridad.

Además, confirmó que las autoridades contaban con videos e imágenes del agresor obtenidos de cámaras cercanas al lugar de los hechos, los cuales estaban siendo analizados por equipos de investigación federales y estatales.

Asimismo, García Harfuch informó que, por instrucciones de la Presidenta de México, se reforzarían los operativos de seguridad e investigación en Michoacán, en coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

“Tenemos varias operaciones en curso en Michoacán. Vamos a fortalecerlas con más elementos de las fuerzas armadas y agentes de investigación. Nuestra prioridad es ubicar a los responsables y realizar detenciones con operativos claros y coordinados. No habrá impunidad”, afirmó.

Recordó que en las últimas semanas se habían realizado detenciones relevantes en la entidad, aunque también se han registrado agresiones contra elementos de seguridad, en las que han perdido la vida militares y policías.