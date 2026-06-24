Seis presuntos agresores mueren en enfrentamiento con la Guardia Nacional en Uruapan

Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo armado dejó seis presuntos agresores muertos y un detenido la madrugada de este 24 de junio en la comunidad de Jucutacato, al sur del municipio de Uruapan, Michoacán.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia de fuerzas federales en la carretera que comunica Jucutacato con Cutzato y Matanguarán, donde el personal de seguridad detectó a varias personas armadas que se desplazaban en camionetas.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los civiles abrieron fuego contra el personal de la GN, lo que derivó en un intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos.

Como resultado del enfrentamiento, seis presuntos integrantes del grupo armado murieron en el lugar y una persona fue detenida, en tanto que otros involucrados lograron escapar, según los primeros informes.

Durante las acciones fueron aseguradas armas de fuego y al menos dos vehículos, que quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Tras la refriega, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo de resguardo en la zona para preservar indicios y garantizar la seguridad en el área.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que brindó apoyo en las acciones operativas interinstitucionales derivadas de la agresión contra personal de la GN en la región de Uruapan.

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias para el levantamiento de los cuerpos y la integración de la carpeta de investigación.