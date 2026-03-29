$!Semana Santa en CDMX será protegida por más de 10 mil policías; así será el operativo de seguridad

El gobierno de la Ciudad de México implementará un operativo especial de Semana Santa para garantizar la seguridad de los habitantes y turistas que visiten la capital durante este periodo vacacional. De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se espera que la Ciudad de México reciba a más de medio millón de visitantes durante esta temporada.

Ante este panorama, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que el operativo Semana Santa Segura 2026 se aplicará desde este 27 de marzo y hasta el 12 de abril con el despliegue de: - 10 mil 800 policías. - 742 vehículos. - 15 motocicletas. - 5 grúas. - 10 ambulancias. - 10 motoambulancias. Además, Pablo Vázquez aseguró que habrá sobrevuelos de helicópteros del agrupamiento Cóndores. “Todos ellos estarán realizando labores de vigilancia, prevención y atención en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos, espacios religiosos y también estarán muy presentes reforzando el sistema de transporte público, como son el metro y otros medios de transporte”, declaró el secretario. Agregó que también se intensificará la presencia de elementos de seguridad en zonas comerciales, ubicaciones con actividad bancaria, entre otros espacios de relevancia como el Mercado de la Viga, donde se espera aumente la afluencia.