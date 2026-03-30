Semana Santa: estas son las playas del país que se encuentran aptas para los vacacionistas, según Cofepris

Autoridades sanitarias informaron que 288 playas de mayor afluencia pública en los principales destinos turísticos del país se encuentran aptas para el uso recreativo durante las vacaciones de Semana Santa.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló que, tras un análisis previo de laboratorio realizado en más de 2 mil muestras, se determinó que solo la Playa Tijuana, en Baja California, se considera como no apta por rebasar los criterios de calidad establecidos.

“Es importante tener en cuenta que existen factores que afectan la calidad de agua, como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares, contaminación por escorrentías, actividades de comercio informal y fileteo”.

“Así como la gran afluencia de bañistas en algunas temporadas del año y no contar con infraestructura de saneamiento y alcantarillado adecuada”, señaló la comisión federal.

Las playas aptas

En Acapulco, Guerrero, fueron analizadas en marzo las playas de mayor afluencia como Caletilla, Caleta, La Roqueta, Hornos, Papagayo, Condesa, Copacabana, Icacos, Puerto Marqués, Revolcadero, Pie de la Cuesta, entre otras.

En Jalisco fueron muestreadas las playas de Las Ánimas, Los Muertos, Yelapa, Quimixto, Mismaloya, Gemelas, Oasis, Las Palmas, Camarones y del Cuale. En tanto, en Sinaloa se determinó como aptas a las playas Norte, Dorada, Cerritos y Brujas, entre otras.

Las autoridades aprobaron también las playas de Villa del Mar, Playón de Hornos, Tecolutla, Costa de Oro, Azul, Barra Norte, Costa de Oro y otras más, en el Estado de Veracruz.

En Campeche fueron analizadas las playas Boca del Río, Punta Xen, Palmeras, Isla Aguada, Payucán, Villa Madero y otras más. En Yucatán, se encuentran las playas Progreso, Celestún, Sisal, Chelem, entre otras.

La Cofepris determinó como aptas en Baja California Sur las playas de El Tecolote, Malecón, Balandra, El Médano, El Tesoro, El Comitán y otras más.

Derrame en el Golfo

El gobierno de México informó en un comunicado el 28 de marzo que se han recolectado 700 toneladas de contaminantes en 39 playas en el Golfo de México por el derrame de hidrocarburo.

“Como parte de estas acciones, se han atendido 39 playas, lo que presenta más de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas”, señaló.

Precisó que, tras la activación del Plan Nacional de Contingencias, se han mantenido acciones de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación, para lo cual se desplegó una fuerza interinstitucional superior a 3 mil elementos.