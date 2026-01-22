Semar da de baja a cuatro mandos por red de huachicol fiscal, entre ellos sobrinos de ex titular

El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó que ya fueron dados de baja cuatro mandos navales vinculados al caso de huachicol fiscal, incluidos el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando Farías Laguna.

Los elementos separados del servicio activo tienen un plazo de 15 días para presentar sus recursos legales de revisión, según explicó durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizada en Puebla.

“Ya se dieron de baja, están en su proceso legal y tienen 15 días para poner su recurso de revisión; algunos ya los cumplieron”, declaró respecto al procedimiento administrativo iniciado contra los marinos acusados de encabezar una red criminal dedicada al contrabando de combustibles desde instituciones federales.

Los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex Secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien ocupó ese cargo durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2024, fueron señalados por la Fiscalía General de la República como presuntos líderes de la organización criminal conocida como “Los Primos”, que habría permitido el ingreso ilegal de hidrocarburos a México a través de puertos y aduanas controladas por la Secretaría de Marina.

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en Sonora por elementos de la FGR, la Semar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un operativo que resultó en la captura de 14 personas, entre ellas empresarios, marinos en activo y ex funcionarios de aduanas.

El marino vinculado a proceso el 7 de septiembre de 2025 por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa.

Según documentos oficiales de la Semar obtenidos mediante solicitudes de transparencia, Farías Laguna mantuvo sus percepciones económicas correspondientes a su grado hasta el 18 de diciembre de 2025, fecha en que causó baja efectiva del servicio activo.

El Vicealmirante recibía aproximadamente 130 mil pesos mensuales.

A partir del 16 de septiembre de 2025, dejó de percibir la compensación correspondiente, aunque continuó recibiendo los haberes básicos inherentes a su jerarquía hasta que se formalizó su separación definitiva.

El contralmirante Fernando Farías Laguna permanece prófugo de la justicia desde septiembre de 2025, cuando se dio a conocer oficialmente la investigación sobre la red de huachicol fiscal.

La Semar informó que el marino alcanzó a cobrar su quincena del 15 de septiembre de 2025, y que actualmente enfrenta un procedimiento por deserción tras faltar tres días continuos a sus labores, conducta que se configuró el 11 de septiembre de 2025, por lo que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público Militar.

Según confirmó el abogado Epigmenio Mendieta, quien encabeza la defensa de ambos hermanos, Fernando Farías Laguna percibe el 30 por ciento de su salario derivado de una suspensión definitiva otorgada por un juzgado de distrito.

El Contralmirante percibía más de 127 mil pesos mensuales antes de iniciar el proceso de baja.

La defensa de los hermanos Farías Laguna presentó juicios de amparo para impugnar los procedimientos administrativos de baja iniciados por la Semar. En el caso de Fernando Farías Laguna, obtuvo una suspensión definitiva que impide a la Marina emitir una determinación hasta que el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dicte sentencia en el expediente número 2006/2025. Manuel Roberto Farías Laguna también promovió un amparo, aunque el primer recurso fue desechado por notoria improcedencia; a inicios de enero de 2026 presentó un nuevo amparo que se encuentra bajo análisis del Poder Judicial de la Federación.

La investigación de la FGR señala que los hermanos Farías Laguna habrían utilizado su posición dentro de la Marina para influir en operaciones portuarias en Altamira y Tampico, facilitando el ingreso de al menos 31 embarcaciones con combustible de contrabando entre 2023 y 2025.

El esquema incluiría la falsificación de documentos, la simulación de cargas declaradas como aditivos para aceites lubricantes, y la evasión de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios , el Impuesto al Valor Agregado y aranceles.

El caso más emblemático vinculado a la red criminal fue el decomiso del buque Challenge Procyon, de bandera de Singapur, que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo de 2025.

Las autoridades federales anunciaron inicialmente el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, presentándolo como el mayor decomiso de combustible ilegal en la historia de México.

Sin embargo, documentos del Servicio de Administración Tributaria revelados en enero de 2026 por periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad confirmaron que el cargamento real era de 20.9 millones de litros de combustible ilegal, el doble de lo reportado oficialmente.

La empresa importadora Intansa, que reclamó el producto mediante amparos, declaró en el pedimento de importación 17.5 millones de kilogramos de supuestos aditivos, que al convertirse a litros equivalen a 20.9 millones de litros de diésel.

La discrepancia entre las cifras oficiales generó cuestionamientos sobre el destino de los 10 millones de litros faltantes, que presuntamente fueron sustraídos antes del operativo oficial realizado tres días después de la llegada del buque al puerto.

Un testigo protegido de la FGR, identificado con el nombre clave “Santo” y quien fungió como director de la aduana de Tampico entre 2023 y 2025, delató la existencia de la red criminal y reveló que por cada buque que atracaba en la aduana recibía un millón 750 mil pesos, cantidad que era repartida entre el personal aduanal y de Marina para garantizar su colaboración.