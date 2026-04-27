Semar detiene a seis extranjeros y asegura casi una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

Elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, interceptaron una embarcación menor en aguas del Océano Pacífico, a aproximadamente 65 millas náuticas —equivalentes a 120 kilómetros— al noroeste de Puerto Chiapas, Chiapas, donde detuvieron a seis personas de nacionalidad extranjera y aseguraron 18 bultos con un peso estimado de 904 kilogramos de presunta cocaína.

La operación se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, en el marco de labores de vigilancia marítima. Según el comunicado conjunto emitido por las tres instituciones, el operativo se activó tras detectar, mediante el sistema de vigilancia marítima institucional, una embarcación con tres motores fuera de borda que ejecutaba movimientos no propios de la navegación civil.

Ante ello, las autoridades ordenaron de inmediato el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar la situación e interceptar la nave en altamar.

Durante la inspección al interior de la embarcación se hallaron los 18 bultos con la sustancia ilícita.

Los seis tripulantes extranjeros fueron informados de sus derechos y, junto con el material asegurado, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.

Según el comunicado conjunto, el aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 349 millones de pesos al mercado del narcotráfico, además de impedir que miles de dosis de cocaína llegaran a las calles.

Las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad informaron que mantienen activas las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales con el propósito de garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.