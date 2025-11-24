Semar y FGR desarticulan red criminal que traficaba droga en aeropuertos de Tijuana y CDMX

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República desarticularon una red criminal que utilizó vuelos comerciales para traficar droga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Tijuana, evadiendo controles de seguridad.

El 21 de noviembre, personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria detuvo en la Terminal 2 del AICM a cuatro personas que portaban diversos paquetes con cocaína.

Durante el operativo, la FGR aseguró 271 paquetes con un peso aproximado de 270 kilogramos de cocaína, dos vehículos tipo van y cuatro teléfonos celulares que la célula criminal utilizó para coordinar el trasiego.

La Semar y la FGR identificaron, durante trabajos de campo y gabinete, la existencia de una estructura que aprovechó la dinámica de los vuelos comerciales para mover cargamentos hacia Tijuana sin realizar la revisión correspondiente mediante rayos X ni los trámites requeridos para su envío.

Los cuatro detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

La Semar estimó que el aseguramiento de la droga representó una afectación económica de 92 millones 48 mil 498 pesos a la delincuencia organizada.

La Semar y la FGR reiteraron que continuarán con los operativos coordinados para inhibir el tráfico de drogas a través de infraestructura aeroportuaria y reforzar la seguridad en una de las terminales aéreas más transitadas del País.