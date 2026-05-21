Semar y FGR desmantelan tres laboratorios clandestinos en Sinaloa con más de 4 toneladas de metanfetamina

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas en Sinaloa, en el marco de operativos contra la fabricación de metanfetamina.

El golpe, señalan las autoridades, representó una afectación económica estimada en más de 923 millones de pesos a estructuras del crimen organizado.

Las acciones se realizaron en dos localidades del Estado: los poblados de Los Haros y Los Cedritos.

En el primero de ellos fue localizado y neutralizado un laboratorio donde se aseguraron aproximadamente 4 mil kilogramos de metanfetamina, 4 mil 500 litros y 200 kilogramos de distintas sustancias y precursores químicos, además de material diverso empleado para la elaboración de estupefacientes sintéticos.

En el poblado de Los Cedritos fueron identificados los otros dos laboratorios.

En el primero se encontraron 400 litros de ácido acético, mil 200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas.

En el segundo sitio se aseguraron 200 kilogramos de metanfetaminas, 450 kilogramos de producto en proceso de secado, 400 litros de producto mezclado, 3 mil litros de precursores líquidos, mil litros de tolueno, 653 kilogramos de sosa cáustica, 375 kilogramos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo.

La totalidad del material asegurado fue inhabilitado para impedir su reutilización y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR, quien determinará el peso ministerial e integrará las carpetas de investigación correspondientes.

El operativo forma parte de las acciones de las fuerzas federales para combatir la producción de drogas sintéticas en el País.