Semar y Guardia Costera de EU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca

Seis personas fueron detenidas y aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína fueron aseguradas a bordo de una embarcación localizada frente a las costas de Oaxaca, en una operación marítima de la Secretaría de Marina realizada en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), según informó Omar García Harfuch, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

El aseguramiento se concretó en aguas del Océano Pacífico, donde los paquetes decomisados fueron trasladados a la cubierta de un buque de la Semar para su conteo y resguardo, con la participación de personal naval y de la Fiscalía General de la República.

García Harfuch precisó que, durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Semar ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

“Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro País”, señaló.

El Pacífico mexicano constituye uno de los principales corredores utilizados por organizaciones criminales para el traslado de cocaína procedente de Sudamérica con destino a Estados Unidos, mediante embarcaciones menores que navegan a distancias considerables de la línea de costa.

La coordinación entre la SEMAR y la USCG forma parte de los esquemas de cooperación bilateral en materia de interdicción marítima entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, que han derivado en aseguramientos recurrentes de estupefacientes en aguas internacionales y en zonas económicas exclusivas.

Las seis personas detenidas, así como la embarcación y la droga asegurada, quedaron a disposición de la autoridad competente para la determinación de su situación jurídica.