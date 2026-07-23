Semar y Sedena revisan con EU cooperación militar en seguridad y defensa

Los titulares de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, sostuvieron una reunión con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), para revisar la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.

El encuentro se realizó del 19 al 22 de julio en el puerto de Veracruz, como parte de los mecanismos de cooperación militar que México y Estados Unidos mantienen de manera periódica desde 2016.

Según Semar, los mandos analizaron temas relacionados con el adiestramiento militar, el intercambio de información, las operaciones concurrentes, los sistemas aéreos no tripulados y la seguridad marítima.

Las conversaciones también abordaron la participación de México en la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte, un esquema de cooperación regional orientado al fortalecimiento de la seguridad marítima entre los países de la región.

Guillot afirmó durante el encuentro que la seguridad de América del Norte depende en gran medida de la fortaleza de las asociaciones y de la capacidad para operar con un propósito común.

En un mensaje difundido por USNORTHCOM, el mando estadounidense agregó que los trabajos desarrollados en Veracruz subrayaron la confianza mutua y el compromiso para atender desafíos regionales complejos junto con los socios mexicanos.

USNORTHCOM señaló que la visita, alojada por Morales Ángeles en el principal centro naval mexicano, representó un punto de referencia dentro de una serie de visitas recíprocas mediante las cuales los mandos superiores de ambos países han consolidado una relación profesional que, según la dependencia estadounidense, sienta las bases para ampliar la colaboración militar hacia nuevas áreas estratégicas.

Semar indicó que la cooperación bilateral se desarrolla bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones soberanas de ambos países.

El encuentro se produjo en un momento de tensión diplomática entre ambos gobiernos por temas de seguridad y combate al narcotráfico, en el que la actuación conjunta de las fuerzas armadas de los dos países ha sido objeto de escrutinio público en México respecto a los límites de la soberanía nacional.