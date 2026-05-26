Semarnat y Lotería Nacional presentan billete que difunde el Día Mundial del Medio Ambiente con el mensaje “México juega limpio”

• Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que el Gobierno de México impulsa una visión ambiental basada en la justicia social, la participación ciudadana y la corresponsabilidad colectiva.

• Cuidar el planeta no es una moda ni un discurso, sino un compromiso histórico con nuestras comunidades y con las próximas generaciones, sostuvo Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional.

• Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial 2026, llamó a la ciudadanía a adoptar mejores prácticas cotidianas e invitó a ser parte de este gran equipo por el cuidado del medio ambiente.

• El Sorteo Superior No. 2885 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y se realizará el viernes 5 de junio del presente año.

Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido cada 5 de junio por la ONU, se develó el billete del Sorteo Superior No. 2885 de Lotería Nacional con la frase: “México juega limpio – reduce • reutiliza • recicla”, que tiene como objetivo invitar a la reflexión y fomentar la importancia de conservar nuestros entornos naturales y promover el cuidado del planeta a través del mensaje “Anota un gol por el ambiente” como parte de la estrategia gubernamental Mundial Social.

Esta develación se realizó en el teatro sede de los sorteos tradicionales y estuvo a cargo de Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; y Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su mensaje, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que “hoy enfrentamos una triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, son fenómenos interconectados que requieren acciones coordinadas y urgentes, por ello queremos que este Mundial también sea un Mundial limpio, sin plásticos y con una ciudadanía comprometida con el cuidado del medio ambiente”.

“La reducción de residuos es uno de los grandes desafíos ambientales del país. En México generamos cerca de 140,000 toneladas de basura todos los días, por eso debemos avanzar hacia un modelo basado en reducir, reutilizar y reciclar. México juega limpio también en materia ambiental y cada acción colectiva cuenta para construir un país más limpio, justo y sostenible”, destacó.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de México impulsa una visión ambiental basada en la justicia social, la participación ciudadana y la corresponsabilidad colectiva, al destacar que la transformación ambiental requiere del trabajo conjunto entre autoridades, comunidades, sector privado y sociedad civil para reducir el impacto de los residuos, proteger los ecosistemas y avanzar hacia un país más limpio y sostenible.

En su intervención, la directora Olivia Salomón destacó que es profundamente significativo que la Lotería Nacional dedique este billete a la conmemoración con un mensaje claro y poderoso: “México Juega Limpio”. Y mencionó que un cachito también puede convertirse en memoria, en identidad y en un vehículo para llevar mensajes que importan.

La titular de la institución de la suerte expresó que el Día Mundial del Medio Ambiente representa impulsar conciencia y acción frente a la crisis climática, y que en esta suma de esfuerzos, México ha decidido asumir ese compromiso con responsabilidad y visión de futuro. Aunado a lo anterior, enfatizó que en el marco de la próxima Copa Mundial se impulsa la estrategia “Mundial Verde: Con Juego Limpio el Planeta Gana”, una visión alineada con el humanismo que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum y que consiste en demostrar que el desarrollo, el deporte y el cuidado del medio ambiente pueden caminar juntos.

De esta manera, Olivia Salomón indicó que el gran mensaje de este billete es entender que cuidar el planeta no es una moda ni un discurso, sino un compromiso histórico con nuestras comunidades y con las próximas generaciones, “porque cada cachito que hoy recorrerá México también llevará esta invitación a actuar, a tomar conciencia y a recordar que cuidar el planeta no depende solamente de los gobiernos, sino de pequeñas acciones cotidianas que, cuando se suman, pueden transformar realidades”.Al tomar la palabra, Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacó que la campaña “México Juega Limpio” y el billete conmemorativo al Día Mundial del Medio Ambiente comparten un mismo propósito para lograr que la Copa Mundial y el Mundial Social México 2026 se traduzcan en un mejor cuidado del medio ambiente y, en beneficio de nuestro propio bienestar y de nuestros ecosistemas.

“México, tradicionalmente, ha sido un país riquísimo por su diversidad, por nuestros ecosistemas, por lo mucho que la naturaleza nos ha ofrecido, y todos los días nos corresponde no sólo cuidarla, sino también retribuir”, refirió.

En ese marco, Gabriela Cuevas llamó a la ciudadanía a adoptar mejores prácticas cotidianas de cara al torneo —separación de residuos, reciclaje y eliminación de plásticos de un solo uso— e invitó a los millones de visitantes que llegarán al país a sumarse, “a nuestro país llegarán millones de visitantes nacionales e internacionales, y por lo mismo es importante invitar a toda la gente a ser parte de este gran equipo por el cuidado del medio ambiente.”

El billete que recuerda la importancia de cuidar el planeta

La directora Olivia Salomón detalló que este billete conmemorativo recorrerá plazas, mercados, calles y hogares de todo el país llevando un poderoso mensaje de conciencia ambiental y corresponsabilidad social. Informó que para el Sorteo Superior No. 2885 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series; tiene una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 5 de junio de 2026 a las 20:00 horas. Se emitieron dos millones 400 mil cachitos, mismos que ya están disponibles en los puntos de venta y en miloteria.mx. La celebración del sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.