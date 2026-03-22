Senado alista ruta para debatir Plan B electoral; perfilan su discusión para este miércoles

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció que la Cámara alta se prepara para discutir en los próximos días el Plan B electoral impulsado por la mandataria Claudia Sheinbaum.

La legisladora detalló que la ruta del proyecto iniciará este lunes, con la reunión de la Junta de Coordinación Política y las sesiones de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, donde se comenzará a discutir la iniciativa.

Posteriormente, el martes 24, la Mesa Directiva definirá la agenda de la semana y se tiene considerado dar la primera lectura a la reforma constitucional. El objetivo de este avance, dijo Castillo, es dejar el dictamen en condiciones para que las y los senadores puedan discutirlo el miércoles 25.

La presidenta del Senado reiteró que los puntos torales de este Plan B se centran en la reducción de privilegios dentro de los congresos, tanto a nivel federal como en los locales. Esta política de austeridad también se aplicaría a los órganos electorales, impactando directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los tribunales electorales locales y federales.

Otro de los ejes fundamentales de la propuesta, indicó, es fortalecer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de la o el titular del Poder Ejecutivo federal. Como parte de la discusión legislativa, se determinará si este ejercicio participativo deberá llevarse a cabo en el tercer o en el cuarto año del gobierno en turno.