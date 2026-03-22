Senado alista ruta para debatir Plan B electoral; perfilan su discusión para este miércoles

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció que la Cámara alta se prepara para discutir en los próximos días el Plan B electoral impulsado por la mandataria Claudia Sheinbaum.
La legisladora detalló que la ruta del proyecto iniciará este lunes, con la reunión de la Junta de Coordinación Política y las sesiones de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, donde se comenzará a discutir la iniciativa.
Posteriormente, el martes 24, la Mesa Directiva definirá la agenda de la semana y se tiene considerado dar la primera lectura a la reforma constitucional. El objetivo de este avance, dijo Castillo, es dejar el dictamen en condiciones para que las y los senadores puedan discutirlo el miércoles 25.
La presidenta del Senado reiteró que los puntos torales de este Plan B se centran en la reducción de privilegios dentro de los congresos, tanto a nivel federal como en los locales. Esta política de austeridad también se aplicaría a los órganos electorales, impactando directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los tribunales electorales locales y federales.
Otro de los ejes fundamentales de la propuesta, indicó, es fortalecer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de la o el titular del Poder Ejecutivo federal. Como parte de la discusión legislativa, se determinará si este ejercicio participativo deberá llevarse a cabo en el tercer o en el cuarto año del gobierno en turno.
Plan B electoral antes de Semana Santa
El Senado recibió el pasado 17 de marzo el llamado Plan B electoral de la presidenta. El proyecto, presentado luego de que la Cámara de Diputado desechó la iniciativa original, fue entregado a la Mesa Directiva de la Cámara Alta por parte del enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz.
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, adelantó que el Plan B no será aprobado vía rápida (fast-track); sin embargo, estimó que sí sea votado antes del inicio de Semana Santa, una vez que se cumpla con el proceso legislativo ordinario en la Cámara alta, es decir, antes del domingo 29 de marzo.
Un día después, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Zetina, dio a conocer que legisladores modificarán el llamado Plan B de la presidenta para ajustar la cantidad mínima de regidurías, pero mantendrá sin cambios la propuesta para abrir la puerta a una revocación de mandato de la mandataria el mismo día de las elecciones de 2027.
En comisiones, se prevé que los legisladores de Morena no tengan problemas para aprobar el dictamen, ya que se requiere mayoría simple. Después buscarán los votos de las dos terceras partes de los legisladores en el pleno, porcentaje con el que cuenta la coalición encabezada por Morena, PVEM y PT.
Si bien inicialmente el presidente Óscar Cantón Zetina dijo en entrevista que analizarían posibles cambios en detalles de la revocación del mandato, en una segunda conversación con representantes de medios de comunicación precisó que la iniciativa será dictaminada sin modificaciones en ese tema.
En ese sentido, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió su propuesta de plan B electoral para poder hablar sobre la revocación de mandato, asegurando que el objetivo principal no es promover al gobierno, sino garantizar el derecho a la expresión de quien se somete a este ejercicio ciudadano.
“No se trata ni de usar tiempos oficiales, sino sencillamente que puedas hablar”, afirmó la mandataria al cuestionar las restricciones actuales.
Para desestimar las críticas sobre una posible promoción indebida, Sheinbaum aclaró que la propuesta no implica el uso de radio o televisión, ni autoriza que los partidos políticos realicen propaganda. Además, aseguró que las restricciones habituales se mantendrán vigentes.