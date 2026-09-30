Senado aprueba la llamada ‘Ley Antimemes’ y la envía a la Cámara de Diputados

El pleno del Senado de la República aprobó este 30 de septiembre en lo general y en lo particular, la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que la oposición ha popularizado como la “Ley Antimemes”, con 72 votos a favor y 34 en contra en lo general, y 68 votos a favor y 34 en contra en lo particular.

El dictamen contempla penas de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) vigentes al momento de cometerse el delito, para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional en dominios electrónicos o en cualquier documento de carácter oficial.

La sanción alcanza a quienes hagan un mal uso de signos o documentos oficiales pertenecientes a cualquier institución pública de los tres órdenes de Gobierno, siempre que exista un fin comercial o el propósito de cometer un engaño o un fraude.

Entre los supuestos previstos figura la emisión y difusión de falsos comunicados gubernamentales destinados al robo de datos personales o a la manipulación en temas políticos y electorales.

La medida, planteada en el artículo 403 bis, fue respaldada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La votación en lo particular se realizó después de que el pleno avaló una moción de modificación presentada por el Senador por Morena Javier Corral Jurado.

La discusión se concentró durante varias horas en los alcances del texto respecto a la libertad de expresión.

Legisladores del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano advirtieron que la ambigüedad de la redacción deja abierta la posibilidad de sancionar la crítica política, las caricaturas, la sátira y los memes.

La Senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez señaló que, aunque el texto no lo menciona de manera explícita, abre la posibilidad de censurar a quienes formulen críticas al Gobierno mediante el humor.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, acusó a Morena de emplear el combate a la piratería para introducir una agenda que criminaliza la sátira, mientras que la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, sostuvo que el partido gobernante aprovechó una causa legítima para controlar la libertad de expresión.

Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, rechazó cualquier intención de censura y precisó que el objetivo es impedir que las personas sean víctimas de fraudes.

“Es absolutamente falso que se castigará el uso de la imagen gráfica gubernamental, con propósitos de crítica o de parodia política”, afirmó.

El Senador morenista Antonino Morales Toledo defendió el dictamen y aseguró que protegerá el trabajo de artistas, inventores, artesanos y pequeños empresarios al combatir la piratería que afecta a la economía popular.

Añadió que la reforma castigará la venta de mercancía ilegal, de mala calidad, que pone en riesgo la salud y la economía de las familias, y que establece la posibilidad de que las víctimas reciban una reparación del daño.

Durante la sesión destacó la ausencia de legisladores del PAN y del PRI, entre ellos el dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas.

El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados, donde deberá recibir el aval correspondiente antes de su eventual promulgación.