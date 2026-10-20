Senado aprueba Ley de Economía Digital, para favorecer el pago en esa modalidad

El Senado de la República aprobó con 72 votos la Ley de Economía Digital, impulsada por Morena y sus aliados para favorecer el pago en esa modalidad. Las bancadas opositoras votaron en contra y argumentaron que la norma fomentará la exclusión en lugar de la inclusión.

El senador Francisco Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano (MC), centró su rechazo en el carácter obligatorio que, según dijo, abre la ley. “El problema no está en digitalizar. El problema está en obligar. El problema está en que se abre la puerta para que, en determinados sectores y actividades, los pagos digitales y electrónicos puedan convertirse en la única forma de pago”, sostuvo.

El legislador agregó que la disposición permitiría a la autoridad definir en qué actividades quedaría descartado el efectivo. “Es decir, que desde una oficina del gobierno se pueda decidir en qué actividades una persona ya no podrá pagar en efectivo. Y esa es una diferencia enorme. Porque una cosa es darle más opciones a la gente, y otra muy distinta es quitarle opciones a la gente. Eso no es inclusión. Eso es exclusión digital”, señaló.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), el senador José Máximo García advirtió un efecto en los precios al consumidor. “Morena pretende eliminar el efectivo. ¿En qué país viven? ¿Para cuál México están legislando? Segundo, la inflación digital que pagará el consumidor”, cuestionó.

García detalló los costos que, a su juicio, enfrentarían los pequeños negocios. “Obligar a una PyME, a un comerciante de mercado a cobrar exclusivamente por medio digital significa forzarlo a contratar internet, rentar una terminal, pagar comisiones bancarias que van del 1.5 al 4.5 por cada venta. ¿Y quién pagará este plato roto? El consumidor final. Como el pequeño comercio no puede absorber ese costo, le va a subir el precio al huevo, a la leche, a las tortillas. ¡Felicidades al oficialismo! inventaron la inflación digital por decreto”, expresó.

En respuesta, el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la disposición del pago digital no será obligatoria. La Cámara de Diputados aprobó previamente la nueva ley sobre economía digital.