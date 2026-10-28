Senado aprueba Ley de ISR con cambios para beneficiar a gasolineras y armadoras automotrices

El Senado aprobó la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) con un cambio para exentar del límite de deducciones fiscales a gasolineras y armadoras automotrices, por lo que la reforma será regresada a la Cámara de Diputados para que valide la modificación.

La reforma aprobada contempla un nuevo mecanismo de control para evitar que grandes empresas reduzcan de manera artificial el pago de sus impuestos, pero busca dar trato diferenciado a los dos sectores mencionados, según explicó el Senador Emmanuel Reyes Carmona, que presentó la modificación en una reserva conjunta con Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena.

El Senador Reyes presentó la reserva para exceptuar de este control estricto a armadoras y ensambladoras de vehículos que operan bajo el régimen de depósito fiscal, con la intención de garantizarles un tratamiento similar al de las empresas maquiladoras. Así como empresas y estaciones de servicio dedicadas a la venta, distribución o comercialización de gasolina y diésel que cuenten con permisos vigentes de la Ley del Sector Hidrocarburos.

Reyes Carmona argumentó que la industria automotriz representa cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y el 20 por ciento del PIB manufacturero, por lo que mantener certeza tributaria fortalece la posición de México en las cadenas globales de suministro.

Asimismo, señaló que con ello se resguardan miles de empleos directos e indirectos en estados con fuerte presencia automotriz como Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí y el Estado de México.

Al exentar al sector gasolinero, se busca prevenir distorsiones que pudieran presionar al alza los precios finales de la gasolina regular y el diésel.

La norma mantiene la restricción para combatir la evasión en otras áreas.



¿Qué más establece la reforma?

Para las personas físicas, el dictamen aprobado por las bancadas de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo aumentó el límite de ingresos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza de 3.5 millones a 5 millones de pesos anuales, con la finalidad de ampliar el universo de personas que puedan acceder y permanecer en este régimen.

El dictamen señala que en esa categoría se concentra la mayor parte de los micronegocios y establece que esta medida permite que los contribuyentes, cuyo nivel de ingresos ha aumentado como consecuencia del crecimiento de sus actividades económicas, puedan continuar pagando impuestos en un esquema simplificado.

En cuanto a las empresas, se estableció aumentar el límite de ingresos de 35 millones a 50 millones de pesos para que las personas morales paguen en el Régimen Simplificado de Confianza, con el argumento de que aquellas que tengan menos capacidad económica puedan pagar impuestos de forma simplificada.

Asimismo, modifica la obligatoriedad del régimen con el fin de que pueda ser opcional para que la persona contribuyente pueda elegir qué mecánica fiscal quiere.