Senado aprueba licencia de 22 horas a Enrique Inzunza; su suplente, ahijado de Rocha Moya, rinde protesta

El Senado de la República autorizó este jueves una licencia al Senador Enrique Inzunza Cázarez para separarse del cargo únicamente durante los días 28 y 29 de mayo, hasta las 15:00 horas, lo que equivale a tan solo 22 horas sin fuero legislativo.

En su lugar rindió protesta Omar Alejandro López Campos, suplente del legislador sinaloense señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

López Campos se desempeñaba hasta ese momento como Secretario del Bienestar en Sinaloa y es ahijado del Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, cuyo nombre aparece en la acusación formal presentada por el DOJ junto con el de otros nueve funcionarios.

Ignacio Mier, coordinador de la Junta de Coordinación Política, celebró la decisión de Inzunza Cázarez y reconoció haber sostenido una conversación previa con el legislador para recomendarle que solicitara la licencia, con el argumento de que su presencia física en el pleno habría desviado la atención de las dos reformas constitucionales en materia judicial que motivaron la convocatoria a la sesión extraordinaria.

“¿Entonces hoy no veremos al Senador Inzunza?”, se le preguntó. “No lo vamos a ver; ya les quitamos el show”, respondió Mier.

El también coordinador parlamentario calificó la decisión del sinaloense como “prudente, sensata, con toda la intención de preservar el recinto, la discusión en el pleno y un debate de altura”.

Según fuentes parlamentarias, la tarde del 27 de mayo, Inzunza Cázarez buscó a Mier por teléfono para conocer su postura respecto a lo que debía hacer.

El Senador Carlos Lomelí, también de Morena, confirmó la presencia de López Campos en el edificio legislativo antes de la sesión y destacó que Inzunza Cázarez actuó con integridad al ceder su fuero.

La Senadora priista Carolina Viggiano cuestionó con dureza la actuación del legislador sinaloense.

“Es un farsante, hoy se cree filósofo, hoy se cree el gran jurista, el hombre de Estado. No se comporta como tal. Todo mundo sabe que es un vulgar narcotraficante”, afirmó Viggiano, quien advirtió además que Morena podría estar apostando a que la Fiscalía General de la República exonere a Inzunza para invocar posteriormente el principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces por el mismo delito.

La brevedad de la licencia concedida, 22 horas, llamó la atención en los círculos legislativos, pues implica que Inzunza recuperará el fuero casi de inmediato, sin quedar expuesto a ningún proceso legal durante el lapso en que su suplente ocupará la curul.