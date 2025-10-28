Senado aprueba Paquete Económico 2026, con impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos

El Paquete Económico 2026, que forma parte de la Ley de Ingresos, fue aprobado por el Pleno del Senado de la República, en lo general y en lo particular, durante una sesión en la que la mayor parte de los 128 escaños de la Cámara Alta del Congreso de la Unión permanecieron vacíos, y en la que se impusieron más impuestos a los refrescos, al tabaco y a los videojuegos violentos.

Con reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los sufragios a favor fueron emitidos por los senadores de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).

Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los senadores de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Con 76 votos a favor y 38 sufragios en contra, se aprobó, en lo general y los artículos no reservados, el dictamen que reformó el Código Fiscal de la Federación. Luego, con 76 votos a favor y 37 sufragios en contra, se avaló, en lo general y los artículos no reservados, el dictamen que reformó la Ley Federal de Derechos. Por último, con 75 votos a favor y 37 sufragios en contra, se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen, que reformó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

“La carga de las enfermedades prevenibles nos ahoga”, argumentó en tribuna, el senador Manuel Rafal Huerta Ladrón de Guevara. El legislador dijo que la bancada de Morena estaba allí “para poner orden y para que quienes generan riesgos, asuman también parte del costo, para que no sea siempre el pueblo quien pague”.

El senador veracruzano aseguró que las medidas tributarias no obedecían a “un capricho”, sino que eran “recomendaciones internacionales y una herramienta para proteger la salud pública, así como para fortalecer la recaudación y destinar más recursos a programas de salud”.

Por su parte, la senadora sinaloense Imelda Castro Castro, de Moran, reconoció que debían “fortalecer la transparencia” en el manejo de los recursos, “mejorar su aplicación y garantizar que se destinen para los fines por los cuales fueron concebidos”.

En tanto que el senador Raymundo Bolaños Azocar, de la bancada del PAN, advirtió que el Paquete Económico “apretará” aún más a los contribuyentes. “Todos los incrementos de impuestos, el modelo espía de la legislación fiscal y la deuda que tienen con el país son su responsabilidad absoluta, en esta cerrazón que no escucha, que no admite observaciones y que aprueba todas las propuestas del Ejecutivo sin tocar una sola coma”, protestó.

“Este paquete fiscal aprieta a los contribuyentes, pero hasta hoy no hay una sola acción efectiva para combatir el huachicol fiscal que, de forma permanente, merma el ingreso de recursos y con ello lastima las finanzas públicas”, enfatizó Bolaños Azocar.

El senador panista censuró la tolerancia del Gobierno para con “el hoyo negro más grande de corrupción de la historia moderna de México y que ha exhibido que el morenato ha pasado de la pobreza franciscana a la opulencia virreinal”.

Después de compartir con el Pleno que había crecido “con un control en la mano”, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, reprobó la imposición del impuesto de 8 por ciento que se aplicaría a los videojuegos violentos.

“He jugado videojuegos toda mi vida y hoy, además, disfruto mucho hacerlo con mi hijo Luis Donaldo. Por eso, cuando veo que quieren imponer un gravamen a los videojuegos bajo la falsa premisa de que generan violencia, pienso en dos cosas”, subrayó el senador neoleonés.

“La primera, que es un prejuicio que no resuelve nada. La segunda, que es un error político que nos cuesta futuro ¿No es más bien este impuesto una señal de una irresponsabilidad financiera del Estado mexicano, esperando que los mexicanos paguen por ella?”, cuestionó Colosio Riojas.

La senadora priista Claudia Edith Anaya Mota hizo notar que en el Código Fiscal de la Federación asomaban “varias inconstitucionalidades”, que podrían propiciar que Estados Unidos abriera a México “algunos paneles en el Tratado de Libre Comercio”.

“Eviten que nos lleven a un panel internacional por este abuso que están haciendo en el control, en estas medidas de espionaje que le están dando al Estado mexicano. Sean cuidadosos, sean respetuosos de la legalidad”, advirtió la legisladora priista.

La senadora Alma Carolina Viggiano Austria, también de la bancada del PRI, afirmó que las reformas a las tres leyes fiscales “revelan que el Gobierno está quebrado, así que disfrazan de recaudación el terrorismo fiscal, engañan con aumento de impuestos diciendo que están desincentivando el consumo de bebidas azucaradas y tabaco”.