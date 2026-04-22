Senado aprueba por unanimidad ampliar facultades de la ASF en materia de fiscalización

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen para fortalecer el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, con modificaciones que amplían sus atribuciones como órgano técnico del Estado Mexicano.

El dictamen, que corresponde a una minuta remitida por la Cámara de Diputados, busca modernizar los procedimientos del organismo fiscalizador, mejorar la vigilancia del gasto público, ampliar sus capacidades de investigación y consolidar tanto su coordinación institucional como la participación ciudadana en sus procesos.

Al haber sido aprobado por ambas cámaras, el documento fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 de la Constitución.

Francisco Daniel Barreda Pavón, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado e integrante de Movimiento Ciudadano, presentó el proyecto ante el pleno.

Barreda Pavón expuso que el eje central del dictamen es el fortalecimiento del sistema de fiscalización superior del Estado, a partir de la actualización del marco normativo que regula la actuación de la ASF.

Sostuvo que la iniciativa responde a una necesidad estructural: dotar al órgano fiscalizador de herramientas normativas y operativas que le permitan no solo revisar el gasto público de manera posterior, sino también fortalecer su capacidad de seguimiento, detección oportuna e investigación de posibles irregularidades en el ejercicio de los recursos federales.

La aprobación unánime del dictamen en el Senado representa el cierre del proceso legislativo bicameral, con lo que la reforma quedó en manos del Ejecutivo Federal para su eventual promulgación y entrada en vigor.