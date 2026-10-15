Senado aprueba sin cambios nueva Ley catastral; oposición advierte ‘predialazo’

Sin cambios, el Senado concretó la aprobación de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral entre reclamos de representantes de la oposición que advirtieron que con ello se abre la puerta al aumento del impuesto predial.

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral fue enviada inicialmente por la Presidenta Claudia Sheinbaum con la intención de unificar, digitalizar y conectar los catastros municipales y los Registros Públicos de la Propiedad en todo México.

En su exposición, la Senadora morenista Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Gobernación, acusó desinformación sobre el tema y llamó a representantes de la oposición a respaldarla.

Argumentó que la ley busca garantizar la seguridad patrimonial sobre los derechos de propiedad de los inmuebles, otorga mayor seguridad jurídica sobre las propiedades con la finalidad de que exista información más confiable sobre quién es propietario.

“Quitémonos esa costumbre de oponernos simplemente porque somos oposición, razonemos y pensemos en el bien que es para las y los mexicanos (...) Tenemos que combatir la desinformación y el pensar que estamos abriendo puertas o ventanas para tener más dinero. No. Es para que las y los mexicanos puedan tener mucho más confianza en el Estado que los está gobernando”.

Con la aprobación de este miércoles en el Senado, la ley cierra su ciclo legislativo y está lista para ser publicada por el Ejecutivo y que entre en vigor.

Fueron 69 votos a favor de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo; 32 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.



¿Qué propone la ley?

La ley plantea que la información sobre terrenos, casas y edificios deje de estar fragmentada o desactualizada y establece la creación de una Clave Única Catastral, que es un número de identificación para cada inmueble del país, similar a la CURP pero para las propiedades.

También plantea vincular los datos del catastro con la información del Registro Público de la Propiedad en una Cédula Única Catastral y Registral, a través de la Clave Única y el Folio Real del inmueble.

Asimismo, se crea la Plataforma Catastral Municipal y la Plataforma de Registros Públicos de la Propiedad, las cuales permitirán consultar mapas digitales georreferenciados, realizar trámites en línea y habilitar pagos electrónicos con la identidad digital Llave MX.

En la exposición de motivos, se destaca que la homologación de trámites y requisitos permitirá definir reglas, formatos y tiempos de respuesta parejos en todo el territorio nacional para simplificar los trámites inmobiliarios, eliminar la burocracia, dar mayor certeza jurídica a las escrituras y evitar la clonación o duplicidad de registros.



La discusión del “predialazo”

La ley por sí misma no contempla aumentar el predial. Sin embargo, representantes de la oposición advirtieron que la actualización del valor catastral implicará un mayor pago.

En la ley, la actualización permanente de la información catastral se fija como uno de los objetivos. Mientras que los artículos 7, 8 y 16 asignan a la Agencia de Transformación Digital la atribución de supervisar los plazos de actualización y obligan a las autoridades catastrales locales a mantener al día su cartografía y mapas base mediante la Plataforma Catastral Municipal.

Senadores a favor señalaron que un catastro actualizado brinda mejores herramientas a los municipios para planear el desarrollo urbano y fortalece la administración local.

Asimismo, en el dictamen, las comisiones legislativas plantearon que la armonización debe buscar que los valores catastrales reflejen de forma progresiva y técnica la realidad del mercado inmobiliario para reducir la discrecionalidad.

Representantes de la oposición advirtieron que esa actualización de los registros para ajustar el valor catastral de las propiedades a su valor comercial o de mercado incrementará el valor con que se calcula el impuesto predial y podría resultar en un cobro mayor.

“Propone impulsar la recaudación del predial y, en una segunda fase, actualizar los registros catastrales para que el valor de las casas se ajuste al valor del mercado... . Ése es el ‘predialazo’ por la puerta de atrás”, dijo la priista Carolina Viggiano.

En tanto, la Senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también aseguró que se busca centralizar y restar fuerza a las entidades federativas y a los municipios.

La panista Guadalupe Murguía Gutiérrez advirtió que la ley faculta a la Agencia de Transformación Digital para crear obligaciones a los estados, a los municipios, mediante lineamientos, modelos y planes, lo significa un centralismo excesivo, vulnerar el principio del federalismo; es y representa una grave concentración de información”.

Los senadores del PAN dieron una conferencia para explicar su oposición a la nueva Ley.

Expusieron que si bien no ordena por sí misma el aumento del predial sí es la antesala para su aumento, además de que con ella Morena busca concentrar más el poder y controlar los catastros municipales.



El papel de la Agencia de Transformación Digital

Aunque afirmaron estar a favor de la modernización tecnológica, representantes de la oposición argumentaron que la ley otorga facultades excesivas a la Agencia de Transformación Digital sobre las competencias municipales.

También denunciaron que no se contemplan recursos adicionales a los municipios para digitalizarse, advirtieron sobre riesgos en el manejo de datos personales y señalaron sobre todo, que la actualización del valor catastral alineada al valor comercial podría traducirse en un “predialazo” indirecto para los contribuyentes.

En la ley, la Agencia de Transformación Digital tiene las atribuciones enfocadas en la estandarización, desarrollo tecnológico y supervisión del nuevo sistema a nivel nacional.

El organismo deberá diseñar los modelos, planes y criterios técnicos que deben seguir las entidades y los municipios para organizar, digitalizar y homologar sus catastros y Registros Públicos de la Propiedad.

Asimismo, desarrollar y gestionar la infraestructura tecnológica y las plataformas encargadas de concentrar, conectar y compartir la información de terrenos, casas y propiedades.

También debe dar seguimiento a la implementación de las herramientas digitales y vigilar que las autoridades locales actualicen sus mapas y registros cartográficos dentro de los calendarios fijados.

Así como desarrollar módulos tecnológicos interconectados, como el módulo de enlace para la gestión del impuesto predial y la integración de la identificación digital Llave MX para realizar trámites.

Los integrantes de Morena, PT y PVEM argumentan que estas facultades permiten contar con herramientas tecnológicas homologadas en todo el país, eliminan la disparidad de requisitos entre estados y facilitan los trámites a la ciudadanía sin quitarle la decisión final al municipio sobre sus cobros.



Defiende modernización

Los legisladores de Morena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) argumentaron que la ley cumple el mandato constitucional pendiente desde 2013 de modernizar, homologar y conectar los catastros municipales con los Registros Públicos de la Propiedad en todo el país.

Sostuvieron que el proyecto dará certeza jurídica a la propiedad, reducirá la burocracia, combatirá la corrupción mediante la digitalización e interoperabilidad de plataformas.

Aseguraron que se respetará la autonomía municipal e insistieron que no incrementa el impuesto predial ni crea nuevos gravámenes.

“Modernizar los sistemas catastrales y registrales no es simplemente una cuestión administrativa, es fortalecer las condiciones jurídicas que permitan a las personas proteger su patrimonio y ejercer sus derechos con mayor certeza”, dijo la Senadora Lizeth Teresita Vásquez Ochoa.

La Senadora María del Rocío Corona Nakamura argumentó que la clave única catastral permitirá identificar el predio y la cédula única catastral y registral relacionará esa clave con un folio real, con lo que las autoridades podrán detectar inconsistencias y corregirlas.

Por el PT, la Senadora Lizeth Sánchez García defendió que la ley no crea impuestos ni establece por sí misma aumentos en las tasas del predial; además, dijo, la clave única catastral no sustituye las escrituras ni convalida actos irregulares.