Senado arranca discusión para eliminar el INAI y otros seis organismos autónomos

El Senado de la República arrancó al mediodía de este jueves la discusión para eliminar siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La reforma constitucional en materia de simplificación orgánica de la Administración Pública Federal, que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, busca ahorrar cerca de 100 mil millones de pesos al año, pero esa aseveración se ha desmentido en varias ocasiones.

Otro motor que mueve la eliminación de estos siete organismos es que con su presupuesto se pueda ajustar el gasto del gobierno federal en otros rubros. Apenas este miércoles el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, dijo que con ello se puede garantizar llevar a cabo la elección judicial en junio.

“Solo ayer me enteré de que, por ejemplo, uno de los órganos que están por extinguirse, el IFT, si mal no recuerdo, tiene un fideicomiso que no lo habíamos contemplado de casi mil 500 millones de pesos. Entonces, todo eso hay que revisarlo y sí vamos a reasignar”, dijo.

¿Qué organismos autónomos desaparecen?

En la reforma que votarán los senadores este jueves se incluye la eliminación del INAI, el IFT, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, con la desaparición de los órganos autónomos, “se ahorrarían unos 100 mil millones de pesos al año”. Pero es falso, ya que el presupuesto 2024 de los siete órganos previstos en el paquete del llamado plan C suma 4 mil 534 millones, apenas un 4.5% de la cifra que mencionó el mandatario.

“Esta reforma se basa en prejuicios”: oposición

Durante el arranque de la sesión en el Senado, legisladores de la oposición dijeron que los argumentos de Morena y sus aliados para impulsar la reforma son “falacias” y se basan “en prejuicios”.

La senadora del PAN Guadalupe Murguía presentó una moción suspensiva para abrir un diálogo entre el Senado y los representantes de esos organismos autónomos, pero fue desechada por la mayoría.