Senado autoriza ingreso de 139 militares de Estados Unidos a Chihuahua

El pleno del Senado de la República aprobó, con 75 votos a favor, el ingreso a territorio nacional de una delegación de 139 militares pertenecientes a la 101 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, que participará en un Ejercicio Especializado Conjunto con las Fuerzas Armadas mexicanas en Chihuahua.

Según la solicitud enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los elementos estadounidenses permanecerán en México del 20 al 30 de septiembre, un periodo de 10 días.

Las tropas, que portarán armamento, llegarán al país a través de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, notificó el Senado.

Los ejercicios se desarrollarán en el Centro Nacional de Adiestramiento, ubicado en Santa Gertrudis, Chihuahua, sede de la Quinta Zona Militar.

Los militares estadounidenses arribarán a esa instalación el 20 de septiembre y permanecerán en ella hasta el día 30, fecha en que retornarán a su país.

El Senado precisó que la actividad tendrá como objetivo fortalecer las capacidades operativas entre las Fuerzas Armadas de ambos países, “a través de la planificación y ejecución de operaciones militares bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación”.

La autorización no detalló las actividades específicas ni el tipo de entrenamiento que realizarán las fuerzas de ambas naciones, ni si los militares estadounidenses se desplazarán a otras entidades del país durante su estancia.

Los entrenamientos militares binacionales entre México y Estados Unidos se realizan con regularidad; sin embargo, el número de elementos autorizados en esta ocasión fue mayor al aprobado en ejercicios anteriores.

De manera recíproca, el Senado también ha autorizado la salida de tropas mexicanas para recibir capacitación y adiestramiento en territorio estadounidense.

La aprobación se dio en el marco de la cooperación en seguridad que ambos gobiernos mantienen mediante la Operación Águila Alta, orientada a derribar los drones que utilizan grupos criminales para ubicar a elementos de seguridad en la zona fronteriza y facilitar el trasiego de droga y personas.