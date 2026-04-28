Senado autoriza ingreso de 96 marines de EU a México para adiestrar a tropas de la Semar

El pleno del Senado de la República autorizó el 28 de abril de 2026 el ingreso temporal de 96 militares de Estados Unidos al territorio nacional para realizar labores de adiestramiento conjunto con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), mediante dos votaciones consecutivas impulsadas por solicitud de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la primera votación, aprobada por 104 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, la cámara alta autorizó el ingreso de 73 efectivos del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos para participar en el “Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026”, programado del 8 al 30 de mayo de 2026 en las instalaciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (Cencaeim), en San Luis Carpizo, Campeche.

El ingreso de dichos efectivos se realizará de forma escalonada. El 6 de mayo de 2026 arribarán 13 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina a través de vuelo comercial. El día 10 del mismo mes y año ingresarán 20 elementos del Segundo Batallón de Asalto Anfibio, con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave tipo C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El día 17 del mismo mes y año llegará el contingente más numeroso: 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento, también con armamento y equipo militar a bordo de otra aeronave C-130.

En la segunda votación, con 105 votos a favor y tres en contra, el Senado aprobó el ingreso de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos para participar en el “Evento SOF 4: Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, un ejercicio de adiestramiento conjunto con la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar. Dichos elementos permanecerán en México del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026, y sus actividades se realizarán principalmente en Campeche, con sedes adicionales en el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

La aeronave que trasladará al personal del Equipo 8 ingresará al país el 1 de agosto de 2026 por el Aeropuerto Internacional de Toluca, estado de México “Licenciado Adolfo López Mateos”, y retornará a Estados Unidos únicamente con su tripulación una vez desembarcado el personal y su equipo. El objetivo del ejercicio es fortalecer las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales mexicanas mediante el intercambio de tácticas, técnicas y procedimientos en áreas como combate urbano, intervenciones rápidas y operaciones especiales.

La suma de ambas autorizaciones asciende a 96 militares estadounidenses que operarán en suelo mexicano. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) turnó al Senado la solicitud correspondiente al Equipo 8 el 20 de abril de 2026. Según lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado autorizar el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional.

Este tipo de cooperación bilateral no es nueva. En febrero de 2026, la cámara alta ya había autorizado el ingreso de 19 miembros del Equipo 2 de los Navy SEALs para un ejercicio similar denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, también desarrollado en Campeche. En los últimos meses el Senado ha aprobado múltiples solicitudes de este tipo en el marco de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.