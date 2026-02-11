Senado autoriza ingreso de marinos de EU a México para adiestramiento en Campeche

El Senado avaló la solicitud de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que ingresen al País 19 militares de Estados Unidos, del Equipo 2 de los Navy SEAL’s, con armamento, con fines de entrenamiento a tropas mexicanas

La aprobación para permitir la entrada de militares estadounidenses al País llega poco después de que la Cámara Alta suspendiera una solicitud tras la intervención en Venezuela por parte del Gobierno de Donald Trump.

Este miércoles, el dictamen fue avalado con 105 votos a favor. Solo el Senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se abstuvo de respaldar la petición.

Tras recibir el dictamen este mismo día, luego de la reunión de la Comisión de Marina, el Senado apuró la aprobación de la solicitud.

Dispensó el requisito de 24 horas de publicación del documento y su segunda lectura ante el Pleno, con el argumento de que el arribo de las tropas está calendarizado para el próximo domingo.

Los elementos participarán en el evento“Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales“, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen.

Los militares ingresarán a territorio mexicano con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave militar tipo “Hércules” C-130.

El objetivo, de acuerdo con la solicitud, es capacitar para que haya compatibilidad operativa entre la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México y de los Navy SEAL´s de los Estados Unidos.

Al presentar el dictamen, la Senadora Raquel Bonilla Herrera, de Morena, secretaria de la Comisión de Marina, defendió que la aprobación de la solicitud no implica subordinación ni cesión de competencias, siempre que se realice dentro del marco constitucional y con autorización expresa del Senado.

La legisladora reiteró que ninguna fuerza extranjera puede operar al margen de la ley, ni situarse por encima del mandato constitucional o fuera de la supervisión democrática del Poder Legislativo.

“Ningún ejército, adiestramiento a mecanismo de intercambio puede situarse por encima del mandato constitucional, ni operar al margen de la supervisión democrática que corresponde a este Poder Legislativo”, sentenció.



Solicitan información sobre operaciones militares de EU

La legisladora, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, recordó el aterrizaje de una aeronave militar de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca el pasado 18 de enero.

La emecista advirtió que el Gobierno estadounidense informó que presuntamente drones de cárteles mexicanos sobrevolaron territorio de este País y llamó a que las Comisiones de Marina y Defensa tengan una reunión para obtener información sobre posibles derivaciones.

“Cuando le conviene al Gobierno de la mayoría declaran una cosa, ponen por delante la soberanía, que no se trata de coordinación, pero después, cuando no quieren compartirnos la información o no la tienen, nos hablan de otra cosa muy importante”, dijo.

En aquella ocasión, la Presidenta Claudia Sheinbaum justificó que el avión no transportaba militares, se encontraba realizando “tareas logísticas” para capacitación de personal mexicano y contaba con autorización de la Secretaría de Defensa.

Al no venir tropas, dijo la mandataria, no requería la aprobación previa del Senado.

Este miércoles, la Presidenta del Senado Laura Itzel Castillo volvió a argumentar que en el avión militar no venían tropas estadounidenses, por lo que no era necesario una autorización del Senado.



Entrada de militares de EU no debería aceptarse, dice Noroña

En tribuna, el Senador Gerardo Fernández Noroña dijo que si bien ha respaldado todas las iniciativas y solicitudes de la Presidenta Claudia Sheinbaum, no sería así en esta ocasión.

El legislador expuso sus razones: la intervención estadounidense en Venezuela, la agudización del bloqueo en Cuba, la inacción de ese gobierno contra el tráfico y consumo de drogas desde el interior de su territorio.

“En este momento la entrada de Fuerzas Armadas en México no debería aceptarse ni para plantar arbolitos. No hay una actitud sincera, honesta, seria, de parte del gobierno de Estados Unidos y entiendo la enorme presión que tiene nuestro gobierno (...) En México manda el pueblo de México y nadie más”, enfatizó.

Por parte del PAN, la Senadora Susana Zatarain señaló que, semanas atrás, en Baja California Sur también aterrizaron aeronaves militares de Estados Unidos y pidió a la Mesa Directiva que solicite un informe sobre esas acciones en territorio mexicano.

“Es infame, una falta de respeto a nuestra investidura y a la división de Poderes”, afirmó.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara informó que la Comisión de Marina realizó una solicitud de información sobre esas acciones.