Senado avala en lo general Plan B electoral con 87 votos a favor

Tras más de cuatro horas de debate, el Senado de la República aprobó en lo general el denominado “Plan B” en materia electoral, impulsado por Morena y sus aliados, con 87 votos a favor y 41 en contra, el 25 de marzo de 2026.

Los votos en contra provinieron de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como del senador Luis Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El Partido del Trabajo (PT), que durante días se resistió a respaldar la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alcanzó un acuerdo con sus aliados parlamentarios para apoyar la reforma únicamente en lo general. No obstante, la bancada petista anunció que votará en contra de la reserva que busca modificar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo advirtió Alberto Anaya, líder de la bancada del PT, durante su intervención en tribuna.

Entre los puntos centrales de la reforma se encuentra la limitación a 15 del número de regidurías, así como la reducción de diversos bonos y prestaciones para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

La iniciativa contempla, además, la eliminación de seguros de gastos médicos, de vida y de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales y prestaciones no previstas en la ley para dichos funcionarios electorales.