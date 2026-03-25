Senado avala ingreso de 35 militares de EU para capacitar a Semar de cara al Mundial 2026

El Senado de la República aprobó el ingreso temporal de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para capacitar a personal de la Secretaría de Marina (Semar) en tareas de seguridad en el marco del evento denominado SOF-32, “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejército Vitral Archer”. La votación se realizó con el respaldo de la mayoría de la Cámara Alta, la abstención de casi toda la bancada de Movimiento Ciudadano y un voto en contra del mismo partido.

Según lo aprobado por el Senado, los militares estadounidenses ingresarán al país el 3 de abril a bordo de una aeronave Hércules C-130, con armamento y equipo militar, y partirán el 1 de mayo. De los 35 elementos, 23 forman parte del Equipo 8 Navy SEAL; seis pertenecen a la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de los Estados Unidos; cuatro al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército; y dos son técnicos de desactivación de artefactos explosivos. Al concluir las actividades, la Semar deberá presentar al Senado un informe con los resultados de la capacitación.

La bancada emecista explicó, por voz de la senadora Alejandra Barrales, que su abstención obedeció al incumplimiento en la instalación de las Comisiones de Seguridad Nacional y de Seguimiento y Evaluación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que serían las instancias responsables de analizar el informe semestral enviado recientemente por la Marina. “Al no tener instaladas estas Comisiones, no hay espacio legislativo donde podamos enviar este informe que acabamos de recibir, omitiendo, con ello, una de las tareas prioritarias para este Senado”, advirtió Barrales. Pese a esa postura general del grupo parlamentario, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas fue el único integrante de Movimiento Ciudadano que votó en contra.

Por parte de Morena, la senadora Raquel Bonilla defendió la aprobación al señalar que el ingreso de tropas norteamericanas no implica una renuncia a la soberanía, sino el ejercicio constitucional y democrático de las atribuciones del Senado. “El Estado mexicano mantiene en todo momento el mando, el control, la jurisdicción, sobre todo lo que ocurre en su territorio”, declaró Bonilla.