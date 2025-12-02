Senado avala lista de 10 aspirantes a FGR; la envía a Sheinbaum

El Pleno del Senado aprobó una lista de diez aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), con 88 votos a favor y 28 en contra. Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvo con cinco votos.

La lista será turnada a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien deberá seleccionar una terna para que el Senado designe al nuevo titular de la FGR. Entre los aspirantes figura la ex consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

Morena excluyó de último momento a Alfredo Barreras, a quien la senadora priista Claudia Anaya Mota señaló como “crítico a Morena”.

La lista aprobada quedó integrada por Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Miguel Nava Alvarado, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Félix Roel Herrera.

El senador panista Raymundo Bolaños Aguilar afirmó que Godoy Ramos será la próxima fiscal general.

“Será una fiscal general incondicional y a modo de los intereses del oficialismo”, declaró Bolaños Aguilar.

El legislador señaló que con una Fiscalía así, México será “un país de cuotas y cuates”, y agregó que la FGR no podía ser “un premio a la lealtad política”.

Mientras Anaya Mota advirtió que Godoy Ramos cerrará todos los expedientes del “robo del siglo” de huachicol.