Senado comenzará proceso para designar al nuevo titular de FGR; integrará lista con diez aspirantes para enviarla a Sheinbaum

El Senado mexicano comenzará esta semana el proceso para designar al próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) con la integración de una lista de diez aspirantes al cargo, en sustitución de Alejandro Gertz Manero, informó Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva.

Esta lista será enviada a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien seleccionará una terna de aspirantes que comparecerán ante el Senado y se determine por votación a la persona que ocupará la titular de la FGR.

“Primero se enviarán diez nombres, de una lista que vamos a integrar con quienes quieran participar en este proceso y que cumplan las características. La lista de estas diez personas la enviamos a la presidenta de la República, quien nos enviará de esta lista a tres seleccionados por parte de ella”.

“Y de estas tres personas seleccionadas se van a llevar a cabo comparecencias y se determinará quién será la propuesta para que ocupe esta titularidad”, señaló la legisladora en un video en redes sociales.

Además, el Senado recibirá el 1 de diciembre al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y se presentará ante el pleno el dictamen para declarar el 3 de mayo como el Día Nacional para la Prevención de Desastres Químicos, en honor a las víctimas de la empresa Anaversa.

Titular interina

Antes de renunciar como titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró a Ernestina Godoy como Fiscal Especializada de Control Competencial, por lo que asumió como encargada interina de la dependencia.

Gertz Manero firmó un escrito donde designó a Godoy Ramos, consejera jurídica de la presidencia de la República, como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), por lo que la funcionaria asumirá el cargo de encargada de despacho.

El nombramiento de Godoy obedece a que la Ley de la Fiscalía General de la República establece que la persona titular del organismo será sustituida por quien ocupe la FECOC. El documento firmado por Gertz Manero tiene la misma fecha en que él dio a conocer su renuncia: 27 de noviembre de 2025.

La salida de Alejandro Gertz Manero ocurrió tras una jornada de especulaciones en las que el ex funcionario hizo llegar una carta al Senado con el argumento de que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció ser embajador en un “país amigo”, del que no precisa mayores datos.