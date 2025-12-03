Nacional
Senado confirma a Ernestina Godoy como titular de la FGR

Godoy Ramos aseguró que al frente de la institución no fabricarán culpables ni habrá persecución política
Carlos Álvarez |
03/12/2025 15:24
El Senado de la República eligió a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

En votación por cédula, se emitieron 127 sufragios: 97 a favor de la ex consejera jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 19 en contra y 11 nulos.

Durante su comparecencia ante los legisladores, Godoy Ramos aseguró que al frente de la institución no fabricarán culpables ni habrá persecución política.

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad, vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de atención que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles”, declaró.

La nueva Fiscal General de la República señaló que la base de su trabajo será la investigación científica y multidisciplinaria, y que para abatir la impunidad será necesaria la coordinación cotidiana con otras instancias.

Respecto a la relación con el Gobierno Federal, del cual formó parte hasta el mes pasado, Godoy Ramos afirmó que la coordinación no implicará subordinación.

“México exige una fiscalía que piense, que planifique y actúe con visión estratégica, por eso debe presentarse un plan estratégico de procuración de justicia que fortalezca las labores de inteligencia, investigación y judicialización”, expresó.

La funcionaria indicó que la FGR enfrenta desafíos históricos derivados de la evolución del fenómeno criminal, el cual opera con tecnologías sofisticadas, presencia trasnacional y estructuras financieras complejas.

Añadió que la institución no debe actuar sola contra delitos como trata de personas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, corrupción, tráfico de armas y fentanilo.

“Una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso, la autonomía se fortalece con coordinación, inteligencia y visión de Estado”, sostuvo.

Godoy Ramos también anunció que su gestión será de “puertas abiertas” y que hará suyo el decálogo de acciones propuesto por Movimiento Ciudadano para mejorar la procuración de justicia en el país.

