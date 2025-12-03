$!Senado confirma a Ernestina Godoy como titular de la FGR

El Senado de la República eligió a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

En votación por cédula, se emitieron 127 sufragios: 97 a favor de la ex consejera jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 19 en contra y 11 nulos.

Durante su comparecencia ante los legisladores, Godoy Ramos aseguró que al frente de la institución no fabricarán culpables ni habrá persecución política.

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad, vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de atención que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles”, declaró.

La nueva Fiscal General de la República señaló que la base de su trabajo será la investigación científica y multidisciplinaria, y que para abatir la impunidad será necesaria la coordinación cotidiana con otras instancias.