De manera similar a lo ocurrido con la reforma al Poder Judicial el 13 de septiembre, la parte izquierda del pleno del Senado lució vacía tras el anuncio el pasado viernes por legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano de no asistir por no estar de acuerdo con la reforma aprobada en una sesión nocturna el 24 de septiembre pasado, con 86 votos a favor y 42 en contra.

“El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano no será comparsa de la militarización de la seguridad pública, por eso no asistiremos a la sesión que declarará la constitucionalidad de la reforma con la que se concreta el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena”.

Minutos antes, el panista Ricardo Anaya, que acudió al Senado a la instalación de la Comisión de Energía, insistió que la ausencia de sus compañeros de bancada en la sesión en el plano es una enérgica protesta contra la militarización de la seguridad pública.

“Nos oponemos porque estamos convencidos de que no funciona, porque los datos que hace unos momentos mencioné dan cuenta de que ha resultado un rotundo fracaso, y nosotros no vamos a avalar una estrategia a la que estamos convencidos, no le conviene a México y no va a pacificar a la nación. Queremos que en México podamos vivir en paz y ésta claramente no es la ruta”, dijo.

Anaya aprovechó para decir que celebra el final de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que calificó como “un sexenio de ocurrencias y otros datos”. El ex candidato presidencial dijo que tienen la esperanza que en el gobierno de Claudia Sheinbaum aflore su perfil científico.

“Y nosotros tenemos la esperanza de que lo que aflore a partir de mañana sea el perfil científico de la nueva presidenta de México; como saben, es una científica, y que dejen atrás estas decisiones de ocurrencias y que las decisiones ahora se tomen a partir de evidencias, que nunca más volvamos a oír esta burla, este absurdo de que el presidente tiene otros datos, los datos son los que son y que, en lugar de tomar decisiones que están simplemente basadas en sus ocurrencias, veamos un nuevo gobierno en el que se toma en cuenta la realidad, la evidencia y que por lo tanto el perfil, el corte de las decisiones sea científico”.