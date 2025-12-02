Senado define lista de 10 aspirantes a FGR; entre ellos Ernestina Godoy y Luis Pérez de Acha

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República depuró la lista inicial de 43 aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República a únicamente 10 candidatos.

El Pleno de la Cámara de Senadores elegirá de entre la terna a quien ocupe el cargo que dejó vacante Alejandro Gertz Manero, quien renunció el 27 de noviembre de 2025.

Entre los seleccionados figuran Ernestina Godoy Ramos, ex consejera jurídica de la Presidencia y ex Fiscal de la Ciudad de México; el abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Acha, y el Diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer.

La JUCOPO turnará la lista a la Mesa Directiva del Senado, órgano que la comunicará al pleno.

Posteriormente, será enviada a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien integrará una terna y la canalizará de vuelta al Senado.

Los otros siete aspirantes que integran la lista son: Luz María Zarza Delgado, quien recientemente fue candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Maribel Bojorges Beltrán, ex funcionaria especializada en combate a la corrupción; Sandra Luz González López, abogada veracruzana que formó parte de la terna para elegir a la Fiscal Anticorrupción de Veracruz; Mirna Lucía Grande Hernández, maestra en Ciencias Penales y Criminalística.

Además de Alfredo Barrera Flores, Magistrado de Circuito y ex aspirante a Ministro de la SCJN; David Borja Padilla, ex Secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Guerrero, quien fue atacado a balazos en diciembre de 2022 en la carretera Acapulco-Zihuatanejo; y Miguel Nava Alvarado, ex presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.