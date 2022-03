Senado no puede destituir a Gertz Manero, el único es AMLO, dice Monreal

El Senado de la República discutirá la solicitud de comparecencia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, según admitió, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

El legislador aseguró que la mayoría del grupo parlamentario de Morena está a favor de la comparecencia.

“Lo más probable es que se dé, no hay ninguna objeción”, declaró en entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Ayer lunes el legislador afirmó durante una rueda de prensa, que la permanencia y actuación del titular de la FGR ya está en la discusión pública, por lo que el Senado abordará el tema y puede citarlo a comparecer, aunque con la claridad de que la facultad de remoción es exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Vamos a permitir el debate, es obvio que hay debate, ya lo hay en los medios y vamos a deliberar sobre eso. Es probable que una vez que conversemos en la Jucopo pueda llamarse a comparecer al fiscal general. Sí lo vamos a hacer, pero no está dentro de nuestras facultades destituirlo. El único que lo puede remover es el presidente de la República”, afirmó Monreal Ávila, quien agregó que en Morena “no vamos a convertirnos en comparsa de nadie, pero tampoco en torquemada de nadie”.

SU ÚNICO COMPROMISO ES CON LA CONSTITUCIÓN, DICE LA SCJN

Ayer lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó, en un breve comunicado, que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos.

“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos. Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que las Ministras y Ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”, señaló la SCJN.

QUIEREN TUMBAR AL FISCAL Y DESCARRILAR A SU GOBIERNO, AFIRMA AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este lunes a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, luego que se filtraran audios donde aparentemente revela una presunta intervención en los casos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el 14 de marzo.

Entre ellos los de Laura Morán Servín, de 94 años de edad, que tiene en su contra una orden de aprehensión por el homicidio de Federico Gertz Manero, quien fue su pareja sentimental durante 52 años. Mientras que su hija, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, permanece encarcelada desde el año pasado por esta misma acusación.

“Entonces, que se le deje este asunto al Poder Judicial y que ellos actúen con libertad y resuelvan, y lo demás es apostar, para hablar claro, a tumbar al fiscal, pues eso como que no nos conviene a los mexicanos”, indicó el mandatario nacional.

“Algo que están agradeciendo los empresarios, los inversionistas, que son muy pocos lo que actúan con odio, es que hay gobernabilidad en el País, hay estabilidad política, entonces no apostemos a la inestabilidad”, insistió el político tabasqueño.

“Hay estabilidad. Entonces, los abogados, los grupos de intereses creados, las minorías, pues están viendo cómo descarrilan al Gobierno”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Ya expliqué que es un asunto personal. Él presume que su hermano fue asesinado y es un asunto que él quiere que se aclare y que se haga justicia. La otra parte sostiene lo contrario. Él llega a la Procuraduría (sic) y quiere que este asunto se resuelva”, manifestó López Obrador.

“Ahora, si va a utilizar su cargo para influir en el caso, habría que esperar el resultado de los ministros, hay que esperar el juicio, porque no depende de la Fiscalía, depende del Poder Judicial, en esta etapa”, insistió el presidente de la República.

“Entonces vamos a esperar, lo demás no deja de tener tintes políticos y quienes han sido juzgados en el tiempo que ha actuado como Fiscal Alejandro Gertz Manero se lanzan en contra. Entonces serenos, no te calientes granizo. Que el Poder Judicial resuelva”, dijo el mandatario nacional.

“No los escuché [los audios] pero sí tengo la información de lo básico. Opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso, yo entiendo la situación personal, moral, humana del Fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo, entonces él quiere que se haga justicia”, indicó.

“Si él habla mal de los ministros es su visión de las cosas, yo también a veces, no es que hable mal pero no les tengo confianza a algunos ministros [...] La otra parte está defendiendo su versión de los hechos, de todas formas va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver y los audios hablan del Poder Judicial pero todavía no se ha resuelto el caso [...] Sí, tengo confianza en el fiscal”, añadió.

“Desde luego que no le tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud y sobre todo no han entendido que deben de hacer justicia pensando en todos, no solo pensando en las minorías y hay muchos que solo actúan como jueces de grupos de intereses creados en favor de minorías, en favor del dinero, no es en favor de pueblo, de los intereses generales de la nación. Ojalá y la Corte resuelva bien y se aclare el asunto”, finalizó.