Ricardo Monreal Ávila afirmó que la Junta de Coordinación Política del Senado aprobó por unanimidad proponer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que cite a un periodo extraordinario el 8 de junio del presente año, para designar a dos de los tres comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tal como se lo ordenó Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

No obstante, el también coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, reconoció que no había consenso entre los senadores de su partido, por lo que era muy probable que la propuesta fuera rechazada, misma que requiere la aprobación por mayoría calificada.

El también ex gobernador de Zacatecas señaló que fue claro al advertir al resto de los coordinadores parlamentarios del Senado, que no podía comprometer más que su propio voto. Asimismo, indicó que con dicho acuerdo, la Jucopo acataba la orden judicial que la obligaba a llamar a un periodo extraordinario, pero insistió en que no había ninguna garantía de que se eligieran a los comisionados faltantes del INAI.

“Nosotros ya cumplimos y por unanimidad [...] La vez pasada, después se me culpó de que yo no había cumplido con el acuerdo, y ahora les dejé muy claro que ni soy miembro de la Permanente [...] Ya no voy a cometer el mismo error. No ofrecí más que mi voto y mi bancada tendrá en todo momento derecho y libertad. No me voy a comprometer con un solo voto, salvó el mío”, dijo el senador zacatecano.

Entrevistado al término de la reunión de la Jucopo del Senado, Monreal Ávila recordó que el grupo legislativo de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, reclamó que para aprobar uno o dos nombramientos en el INAI, era necesario que también se aprobaran 75 cargos pendientes en tribunales agrarios, electorales y administrativos.

“También afirmé categóricamente, que dentro de mi bancada hay una posición que insiste en que también se nombre o ya se proceda al nombramiento de los 75 nombramientos que existen de tribunales electorales, administrativos, agrarios y Judicatura”, advirtió Monreal Ávila.

Además, el coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado detalló que se presentarán dos ternas a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mismas en las que estaban incluidos los candidatos mejor evaluados para integrarse al Pleno del INAI.

El legislador zacatecano adelantó que la primera terna que sería presentada, el 31 de mayo de 2023, a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estaría integrada por Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega y Marina Alicia San Martin Rebolloso. Mientras que la segunda la componen Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, María de los Angeles Guzmán García e Ileana Hidalgo Rioja.

Monreal Ávila también recordó que la tercera vacante en el INAI no se podía cubrir, debido a que una de las dos persona elegidas por el Pleno del Senado, Ana Yadira Alarcón Márquez, obtuvo una suspensión provisional concedida, el 29 de marzo del presente año, por Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, para que la Cámara alta del Congreso de la Unión no llevara a cabo la designación de una comisionada del órgano constitucional autónomo.