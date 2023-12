Con 70 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento de Omar Fayad Meneses, ex gobernador de Hidalgo, y ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el nuevo titular de la Embajada de México en el Reino de Noruega.

Los legisladores discutieron y votaron la iniciativa de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa del Senado, en el que se ratificó el nombramiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en favor del político hidalguense, quien rindió protesta al cargo en el Pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

Antes, el Pleno del Senado avaló también los nombramientos de Alicia Guadalupe Kerber Palma, como Cónsul General de México en San Diego, California; así como de Carlos González Gutiérrez, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California.

Además, de Olga Beatriz García Guillén, como Cónsul General de México en Vancouver y Víctor Manuel Treviño Escudero, como Cónsul General de México en Montreal, Quebec, Canadá y tomó protesta de los nuevos integrantes del cuerpo diplomático.

El 6 de diciembre de 2023, al comparecer ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa, Fayad Meneses reconoció que carecía de “mérito alguno” para ser titular de la Embajada de México en Noruega.

La senadora priista Cecilia Sánchez García señaló que había un “pago de favores políticos” con el cargo cedido a Fayad Meneses y mencionó que el tema de la diplomacia para el Gobierno de López Obrador no era una prioridad. “Para el Presidente, estos nombramientos se han convertido en una moneda de cambio”, dijo.

“Nos queda claro que para este Gobierno el tema de la diplomacia no es una prioridad y jamás lo verán como un puente de entendimiento entre las naciones. Para el presidente, estos nombramientos se han convertido en una moneda de cambio y se olvida la esencia de esta noble función, que es representar dignamente los intereses de las y los mexicanos en temas de desarrollo internacional”, insistió la senador priista.

“En el artículo 20, además de otros requisitos, se deben reunir méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. En este sentido, quiero preguntarle al ciudadano Omar Fayad Meneses, ¿cuáles son los méritos que para usted le han llevado a ser considerado para esta propuesta?”, preguntó Sánchez García.

“Es un tema más mediático y un tema en el que creo que hay que decirlo como es, como uno lo piensa, y primero quiero decirles que, la verdad, la verdad, no considero que tenga ningún mérito para ser embajador, gracias que me los han visto y a quien me los vea (sic). Pero en lo personal tengo experiencia, he estado muchos años en el servicio público y en asuntos internacionales y ustedes se dieron la oportunidad de leer mi currículum. Lo que creo tener es experiencia laboral, pero méritos no”, respondió Fayad.

“Ahora se puso de moda por los escándalos políticos que todo el mundo conoce, en los que nosotros mismos participamos. Es más, un tema de postura y de dicho, porque a lo largo de toda la historia yo les puedo referir todas las experiencias de los políticos que han sido grandes embajadores, grandes representantes de México y también tenemos muy malas experiencias que algunos de carrera han sido muy malos, muy señalados. Yo no creo que todos los diplomáticos de carrera, todos sean el sol que brilla. Y tampoco creo que todos los políticos sirvan para las representaciones diplomáticas”, agregó.

El 9 de diciembre de 2023, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como “una vergüenza” el nombramiento del ex gobernador hidalguense, como embajador de México en Noruega, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Imagínate nada más traen un desfalco de más de 2 mil millones en Hidalgo y premian la impunidad, ahora Fayad premiado con una Embajada y todos sus funcionarios en la cárcel. ¿Esa no es la impunidad? Es la incongruencia de Morena. Ya se los dije, los traidores ahí están”, recalcó el político campechano, también conocido como “Alito”.