Senado recibe dos iniciativas de Sheinbaum: en materia de amparo y protección industrial

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, durante el segundo año de la LXVI Legislatura, informó que la Cámara Alta del Congreso de la Unión recibió dos iniciativas de parte de la titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de amparo y de protección industrial.

“Acabo de recibir en el @senadomexicano dos iniciativas propuestas por la Presidenta, @Claudiashein [Claudia Sheinbaum Pardo]”, publicó Castillo Juárez -también integrante del grupo legislativo de Morena-, en su cuenta de la red social X.

La legisladora detalló que el primer paquete reformaría la Ley de amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El objetivo indicó, era establecer el proceso de Amparo de forma efectiva y justa, además promover el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita.

Castillo Juárez agregó que en materia del Órgano de Administración Judicial (OAJ), incluía medios digitales para determinar el interés legítimo, ante la lesión jurídica real y delimitar los plazos para resolución.

Según la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el segundo paquete incluía modificaciones a la Ley Federal de Protección Industrial, para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México. Otro objetivo, señaló, era impulsar el desarrollo del país, así como reforzar el sistema de protección industrial, con un enfoque integral, social y humanista.