Senado recibe nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como Canciller y analizará su ratificación

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Cámara de Senadores recibió el nombramiento formal que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de Roberto Velasco Álvarez como nuevo Secretario de Relaciones Exteriores.

Castillo Juárez precisó que el Senado analizará el expediente y ejercerá su facultad exclusiva para determinar la ratificación del funcionario.

Velasco Álvarez, quien se desempeñaba como subsecretario de América del Norte de la SRE, asumió de facto la conducción de la Cancillería el 1 de abril, luego de que Juan Ramón de la Fuente Ramírez solicitó a la Presidenta de México retirarse para atender una afección en la columna vertebral que requiere una nueva intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación prolongado.

La Presidenta aceptó la solicitud y designó a Velasco Álvarez en su lugar.

De la Fuente Ramírez comunicó el cambio directamente al personal de la SRE mediante un mensaje institucional.

“Esta mañana, como seguramente ustedes saben, la presidenta Sheinbaum ha nombrado al maestro Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores”, expresó el funcionario saliente al despedirse de su equipo de trabajo.

El ex funcionario explicó que la afección en su columna lo obligó a someterse a dos intervenciones quirúrgicas previas y que, pese a registrar avances, las condiciones de su salud le impiden continuar al frente de la dependencia.

Antes de ceder el cargo, De la Fuente Ramírez reconoció públicamente las cualidades del funcionario entrante.