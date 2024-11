Senado reelige a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH

Con 87 votos, la mayoría calificada, el Senado de la República reeligió Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un periodo de cinco años, que comprendería del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029.

Las otras dos integrantes de la terna, Nashieli Ramírez Hernández y Paulina Hernández Diz, obtuvieron 36 y 1 sufragio, respectivamente. Asimismo, hubo tres votos nulos.

Horas antes, Piedra Ibarra sostuvo una reunión privada con senadores del grupo parlamentario de Morena. La presidenta de la CNDH estuvo acompañada por el coordinador de la bancada, Adán Augusto López Hernández, así como por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Ricardo Anaya Cortés, Senador del PAN, pidió que hubiera secrecía en cuanto al sentido del voto para la titularidad de la CNDH, ello luego de que diversos medios de comunicación publicaron trascendidos, de que supuestamente el coordinador de Morena en el Senado entregaría las boletas marcadas a favor de Piedra Ibarra.

En respuesta, López Hernández aseguró que los panistas eran “los de los fraudes” e incluso llamó “Calderoncito” a Anaya Cortés, en referencia a Felipe Calderón Hinojosa.

“No cabe duda que el pequeño ‘calderoncito’, heredero de aquellos que, ellos sí se robaron una elección presidencial, piensa el león que todos somos de su condición. Los de las historias de los fraudes los de la experiencia son ellos”, ironizó desde su escaño.

Asimismo, López Hernández enfatizó que la urna era transparente, además de que había un secretario de Servicios Parlamentarios, y secretarias de los distintos partidos, que iban a vigilar el proceso. También afirmó que la boleta sería entregada públicamente y que se mostraría que no estuvieran cruzadas o marcadas.

Luego de declarar dos recesos, Fernández Noroña intentó explicar el acuerdo que alcanzó la Junta de Coordinación Política del Senado, respecto a la designación de la presidenta de la CNDH, aunque fue interrumpido en repetidas ocasiones.

Legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ingresaron al Pleno con una mampara, pero el presidente de la Mesa Directiva les pidió sacarla.

“Cumplan los acuerdos. El acuerdo es que esa mampara sale y sale, ¡basta! Basta de estar provocando, no estamos a su santa voluntad, aquí manda la mayoría”, dijo Fernández Noroña, quien previo al inicio de la sesión, entrevistado por representantes de medios de comunicación, comentó que “en Morena va avanzando un consenso [...] en torno a Rosario Piedra Ibarra”.

Lilly Téllez García, Senadora del PAN, acusó, con un video publicado en su cuenta de la red social X, que, por órdenes de López Hernández, rompieron la mampara que habían puesto para “evitar el voto libre y secreto”.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, se registró el 15 de octubre ante el Senado de la República, para contender por un segundo periodo al frente del órgano constitucional autónomo.

“Es importante darles a conocer el siguiente mensaje que transmití a través de la comunicación interna a las trabajadoras y trabajadores de la #CNDH para informarles, que me he registrado en el @senadomexicano para contender por un segundo periodo al frente de la @CNDH”, escribió Piedra Ibarra, en su cuenta de la red social X.

“Estimadas compañeras y compañeros: Creo importante comunicarles que me he registrado en el Senado de la República para contender por un segundo periodo al frente de esta Comisión Nacional. Lo he hecho así, porque estoy convencida de que gracias al trabajo de todas y todos ustedes hemos avanzado mucho en la transformación de la CNDH, pero aún tenemos que consolidarla”, indicó Piedra Ibarra, en un comunicado.

“Por eso me dirijo a ustedes, servidoras y servidores públicos de este organismo nacional, para agradecer a quienes me han manifestado su apoyo pero también para suplicarles que ningún recurso económico, ni de personal, ni de tiempo de la CNDH sea distraído en mi promoción”, agregó la presidenta del órgano constitucional autónomo.

“A título personal y fuera de su horario laboral, Francisco Estrada Correa está coordinando esos trabajos con gente que me apoya desde fuera. Quiero asistir a esta contienda sin ventaja alguna, sólo presentando los resultados de nuestro trabajo de 5 años. Les pido por lo mismo que cuidemos a esta Comisión, que el ritmo del trabajo no se afecte con esto, ni con nada. Nuestra prioridad ha sido y es atender a las víctimas”, finalizó Piedra Ibarra.

El mismo día, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), criticó la gestión de Piedra Ibarra, en un informe titulado “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024”.

Según la organización no gubernamental, durante los últimos cinco años de gestión de Piedra Ibarra al frente de la CNDH, “se materializó un deterioro institucional considerable, que ha colocado al organismo en el centro de cuestionamientos sobre su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo”.

En su revisión, el Centro Prodh consideró preocupante que aún cuando durante la actual gestión, que concluiría el 15 de noviembre de 2024, se emitieron más recomendaciones que en la predecesora, “se observan deficiencias cualitativas”, además de que buena parte de las recomendaciones han estado dirigidas a eventos ocurridos en el sexenio anterior, sobre todo en las relacionadas con las Fuerzas Armadas y la extinta Policía Federal”.

En la revisión del número de recomendaciones contra el número de quejas presentadas contra las Fuerzas Armadas, durante la administración de Piedra Ibarra, el Centro Prodh señaló que mientras la Guardia Nacional acumuló mil 816 quejas, el órgano constitucional autónomo sólo emitió 13 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos.

Asimismo, según la ONG, en cuanto a las quejas presentadas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la CNDH recibió mil 664 quejas entre 2020 y 2023, y sólo emitió 26 recomendaciones por violaciones graves.

El reporte del Centro Prodh reveló que durante su gestión, Piedra Ibarra se contuvo en su facultad de emitir acciones de inconstitucionalidad contra reformas legislativas controvertidas durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, alguna de ellas desechadas por controversias constitucionales presentadas por otros órganos e instituciones o por amparos acumulados.

La organización no gubernamental resaltó que si bien la CNDH continuó con la práctica dejada por la Administración de Luis Raúl González Pérez, de interponer acciones de inconstitucionalidad, estas estuvieron dirigidas a combatir legislaciones de los estados.

El Centro Prodh también destacó que los reportes de la CNDH respecto a la recepción de quejas reflejaban que continuaron ocurriendo abusos, por ejemplo, en 2020 recibió 11 mil 387 quejas, mientras que en 2023 gestionó 19 mil 916.

En cuanto a las instituciones federales contra las que se presentaron más quejas durante la gestión de Piedra Ibarra, la lista era encabezada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 15 mil 625; seguida por el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social con 7 mil 994; el Instituto Nacional de Migración, 6 mil 917; el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 5 mil 217; la Secretaría de Bienestar, 4 mil 207; la Comisión Federal de Electricidad mil 501; la Guardia Nacional, mil 816; y, la SEDENA, mil 664.

La ONG detalló que mientras la CNDH recibió casi 20 mil quejas, sólo emitió, durante ese periodo, mil 160 recomendaciones, de las cuales mil 021 corresponden a resoluciones ordinarias; 132 graves y siete generales.

Del total de recomendaciones ordinarias, 381 se dirigieron al IMSS; 154 al ISSSTE; 97 al INM; 51 al OADRS; 32 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 25 a la Fiscalía General de la República; 18 a la Secretaría de Marina; 18 a la Comisión Nacional del Agua; 14 a CFE; y, 10 a SEDENA.

La organización no gubernamental destacó que “las temáticas que abordan las recomendaciones, las ordinarias se enfocaron principalmente en cuestiones de negligencia o falta de negligencia o falta de atención médica; y en omisiones de brindar atención, cuidados o presta auxilio”.

En cuanto los casos de violaciones graves, según el Centro Prodh, “estos se relacionaban principalmente con detenciones arbitrarias; tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.