Senador Corral recibe corona fúnebre en su casa de Ciudad Juárez por presunto despojo a anciana

El domicilio del senador de Morena y ex gobernador Javier Corral Jurado fue vandalizado el 10 de mayo de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua; desconocidos dejaron una corona fúnebre en la puerta principal y pintaron mensajes alusivos a la muerte de Esperanza Miranda Molinar, mujer identificada por sus familiares como la propietaria original del inmueble.

La vivienda, ubicada en el cruce de las calles Ignacio de la Peña y Costa Rica, en la colonia Partido Romero de Ciudad Juárez, amaneció con los mensajes “D.E.P. Esperanza Miranda” y “D.E.P. Esperanza Miranda Molinar” pintados sobre su fachada, acompañados de cruces negras. Un arreglo funerario fue colocado en la puerta principal. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, quienes retiraron la ofrenda.

Miranda Molinar falleció durante los primeros días de mayo de 2026. Según reportes periodísticos, la mujer habría sido presuntamente despojada del inmueble, que Corral Jurado adquirió en 2017 —cuando se desempeñaba como gobernador de Chihuahua— a un precio que sus detractores señalan como inferior al valor real de la propiedad.

Yolanda Agüero, hija de Miranda Molinar, acusó al senador de haberse aprovechado de las malas condiciones de salud de su madre para concretar la compraventa. Según Agüero, el inmueble fue pagado por Corral Jurado en abonos, por un monto de poco más de un millón de pesos. También señaló que su madre no se encontraba en condiciones físicas ni mentales para realizar el trato, ya que padecía ludopatía y un trastorno depresivo derivado del fallecimiento de una hija.

En 2019, Miranda Molinar declaró a El Diario de Juárez que Corral Jurado la había expulsado a gritos del inmueble. “Nomás me gritaba que me saliera de la casa, pero pues era lo que yo tenía... me decía que le dejara la casa, yo le dije que no, que yo la había comprado”, relató la mujer en aquella ocasión. La acusación llevó a Agüero a protestar frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, donde denunció que la queja interpuesta contra el entonces gobernador no registraba avances.

No fue la primera vez que la vivienda fue vandalizada. En mayo de 2022, la fachada amaneció con frases como “En abonos”, “Roba Viejitas” y “No tuviste madre”. En marzo de 2024, nuevas pintas en tinta roja con el mensaje “Corral rata robaviejitas” cubrieron uno de los muros del inmueble, en lo que constituyó el segundo episodio de vandalismo documentado en el lugar.