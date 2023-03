Alejandro Armenta Mier, militante de Morena y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República en la LXV legislatura del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa, los jueces, magistrados y ministros, integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), sean elegidos de forma “directa”, a través del voto popular.

El político poblano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 94 de la Constitución, con lo que se podría elegir a jueces, magistrados y ministros, en los términos que disponga la ley electoral.

Con su iniciativa de proyecto de decreto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado buscaría modificar más apartados de la Constitución, adicionando el artículo 12 bis y reformar los artículos 22, 106, 108, 109 y 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); así como la reforma del artículo 179, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).

“Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia [de la Nación], en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal electos de acuerdo a la temporalidad predeterminada en la leyes competentes, por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos”, indicó el senador poblano en su iniciativa.

“La elección del poder judicial será directa y en los términos que disponga la ley electoral [...] Si el Poder Ejecutivo y Legislativo es sometido a consideración popular, lo justo sería que también el Poder Judicial”, argumentó el senador del grupo legislativo de Morena, en la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“Como es bien sabido, las funciones y responsabilidades de los jueces, juezas, magistradas y magistrados, es de suma importancia, pues ellos son la base estructural del Estado encargada de desarrollar una sociedad justa. De ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular, pues así será la democracia la que les otorgue esos puestos y no una minoría a la que los antes mencionados sientan deberles el puesto y terminen estableciendo una justicia bajo subordinación. Si el Poder Ejecutivo y Legislativo es sometido a consideración popular, lo justo sería que también el Poder Judicial”, indicó Armenta Mier, en su exposición de motivos.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado recordó que, en la actualidad, los magistrados y los jueces de Distrito eran nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), “con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establecen las disposiciones aplicables”. Asimismo, ejemplificó que los tribunales de justicia de Bolivia se integraban por elección popular desde la reforma propuesta por el expresidente Evo Morales Ayma.

Además, Armenta Mier propone modificar el artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que un magistrado presidente sea “designado por votación mayoritaria de los magistrados del organismo jurisdiccional correspondiente”.

En tanto en el artículo 109 de la LEGIPE, el senador de Morena agregó un apartado 2, en el que adiciona que “las leyes locales establecerán el procedimiento de designación del magistrado presidente, así como las reglas para cubrir las vacantes temporales que se presenten. La presidencia deberá ser rotatoria.”

El legislador también pidió modificar el artículo 207 de la LEGIPE, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 179, en el que indicó que “las ausencias definitivas de los magistrados y magistradas electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán cubiertas, por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos”.

En el caso de los Ministros, el político poblano también solicitó reformar el artículo 95 constitucional, para que el presidente de la República someta a consideración del Senado una terna para que la Cámara alta del Congreso de la Unión se encargue de la designación.

ALEJANDRO ARMENTA, DE MORENA, FUE ELEGIDO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO, EN 3 VOTACIONES

En una tercera votación, Alejandro Armenta Mier obtuvo 65 votos para presidir la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión -durante el segundo año de la 65 Legislatura-, en una sesión -llevada a cabo del 31 de agosto del 2022- donde 52 de sus homólogos también sufragaron por Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Senado de la República, quien no participó en dicha elección.

En una primera votación, la oposición emitió 55 votos nulos, mientras que Armenta Mier obtuvo 52 de los 62 votos que necesitaba. Sin embargo, la aparición en la urna de diez boletas en blanco, generó dudas en el conteo, por lo que el Pleno del Senado acordó repetir la elección para presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

En una segunda ocasión, la propuesta de Armenta Mier acumuló 60 sufragios y no alcanzó la mayoría absoluta. Por ello, Monreal Ávila pidió que se repitiera la votación. Antes de la sesión, los coordinadores parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), de Movimiento Ciudadano (MC) y del grupo plural, anticiparon su rechazo a elegir al senador poblano y plantearon buscar una nueva propuesta que alcanzara consensos, lo que no sucedió.

MORENA ELIGE AL POBLANO ALEJANDRO ARMENTA, PARA PRESIDIR LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO

El grupo legislativo de Morena en el Senado de la República, eligió, el 31 de agosto del 2022, al poblano Alejandro Armenta Mier, como su candidato para presidir la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión -durante el segundo año de la 65 Legislatura-, tras obtener 36 votos de sus homólogos, en una sesión en la que el mexiquense Higinio Martínez Miranda -ex presidente municipal de Texcoco y ex precandidato de dicho partido a la gubernatura del Estado de México- consiguió 28 sufragios.

Previo al inicio del periodo ordinario de sesiones del 1 de septiembre del presente año, y durante su segundo día de reunión plenaria, los senadores de Morena que aspiraron a suceder a Olga Sánchez Cordero Dávila en la Presidencia del Senado de la República, emitieron su postura y propuestas ante sus compañeros de partido.

Otros de los candidatos, todos militantes de Morena, fueron: Gabriel García Hernández -ex titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, cargo desde el que mandaba sobre los delegados estatales y regionales, así como de los Servidores de la Nación del Gobierno Federal-, y, el zacatecano José Narro Céspedes, fundador del Partido del Trabajo (PT).

En su posicionamiento, Martínez Miranda indicó que en caso de contar con la mayoría a su favor, esperaba también tener el apoyo de su partido y sus aliados en el Pleno. “Tengo dos años en el Senado y puedo cumplir con esta tarea, con esta responsabilidad, tengo respeto, he trabajado 27 años con el presidente y tengo que seguir apoyando al presidente de este país. Lo voy a seguir apoyando hasta el último día de su mandato, es mi compromiso personal, independientemente de las decisiones que se hayan tomado en mi estado”, apuntó el mexiquense.

Por su parte, Narro Céspedes se dijo a favor de la propuesta de Martínez Miranda, ya que, según él, podría “ayudar” en el proceso rumbo a 2024, porque el Estado de México es “muy importante”, además de que señaló estar “convencido que se necesita un nuevo trato, un nuevo acuerdo entre el Senado y el presidente del Ejecutivo Federal. Necesitamos un parlamento no abierto, sino un Senado permanentemente abierto para la gente”.

Mientras que García Hernández pidió un consenso en el grupo parlamentario con la propuesta de Martínez Miranda, y señaló a Armenta Mier de no tener comunicación con el presidente de la República. “Compañero Alejandro, tengo un gran respeto por ti, nunca te has reunido con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nunca lo has visto, pero quiero justificar esta razón, porque no quiero lastimar a nadie”, insistió el ex funcionario federal.

En su turno, Armenta Mier -cercano al coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila-, aseguró que se siente con la capacidad de reconstruir la relación con el presidente López Obrador. “Hemos aprendido el arte de la prudencia de dialogar con los otros poderes”, subrayó.

Por otra parte, la candidata de Morena para ocupar la Vicepresidencia de la Mesa Directiva en el Senado de la República será Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala, quien obtuvo 47 votos a su favor entre los legisladores de su partido, en una contienda con su homóloga Verónica Noemí Camino Farjat, de Yucatán, quien consiguió 17 sufragios.

La elección del órgano de gobierno del Senado se hizo mediante votación universal, luego que no se alcanzaron los acuerdos para definir una candidatura única. Desde las 09:00 horas del 31 de agosto del 2022, se colocaron urnas transparentes en la Sala de Comparecencias de la Cámara alta del Congreso de la Unión, donde los legisladores de Morena emitieron sus sufragios.

¿QUIÉN ES ALEJANDRO ARMENTA MIER?

Alejandro Armenta Mier, de 53 años de edad, es originario del municipio de Izúcar de Matamoros. Es Licenciado en Administración Pública Político, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Funge como senador de la República desde el 1 de septiembre del 2018, cargo para el cual pidió licencia, del 27 de febrero al 25 de mayo del 2019, para aspirar a ser candidato a la gubernatura del Estado de Puebla por Morena.

Antes militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fungió como ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal de Puebla, del 6 de marzo de 2006 al 5 de enero de 2008, durante el Gobierno de Mario Plutarco Marín Torres. Asimismo, fue presidente municipal de Acatzingo, del 1 de febrero de 1993 al 31 de enero de 1996.

Armenta Mier también fungió como diputado del Congreso de la Unión por el Distrito 7 de Puebla, del 1 de septiembre del 2015 al 31 de agosto del 2018 y como legislador local por el Distrito 18 poblano, del 15 de enero del 2002 al 14 de enero de 2005.