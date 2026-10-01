Senador Inzunza desestima firmas que piden su desafuero por supuestos nexos criminales

El Senador Enrique Inzunza Cázarez respondió a la entrega de 23 mil firmas ciudadanas que solicitan retirarle el fuero para que pueda ser investigado, al señalar que su mandato proviene del voto de casi 650 mil sinaloenses.

“Lo que le puedo decir es que yo respeto cualquier expresión. Lo que le puedo decir es que a mí me eligieron casi 650 mil sinaloenses, hombres y mujeres libres y honestos en Sinaloa”, declaró.

Al ser cuestionado respecto a si esa postura minimizaba las firmas entregadas, Inzunza Cázarez insistió en el respaldo obtenido en las urnas durante el proceso electoral de 2024.

“650 mil votos, hablan por sí solos”, respondió.

La solicitud de desafuero fue presentada el 29 de septiembre de 2026 ante la Cámara de Senadores por la Alianza Mexicana de Abogados, la Federación de Abogados de Sinaloa y Vania Pérez Morales, ex presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las agrupaciones sostuvieron que cuentan con elementos suficientes para proceder con el juicio de procedencia.

Según las organizaciones promoventes, existen carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada contra el Senador por tráfico de influencias, además del requerimiento formulado desde Estados Unidos en abril de 2026.

El procedimiento se inscribe en el contexto de los señalamientos difundidos en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que derivaron en la salida de la bancada de Morena en el Senado de la República.

La declaratoria de procedencia corresponde a la Cámara de Diputados, que deberá determinar si turna el expediente a la Sección Instructora para su dictamen. Mientras el fuero constitucional permanezca vigente, el legislador conserva la protección procesal que impide ejercer acción penal en su contra.