Senadora de Morena pide a Rocha Moya separarse del cargo ante acusaciones de EU

La Senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Senado, exigió al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que presente su renuncia al cargo, con el propósito de permitir que las investigaciones en su contra avancen sin interferencias institucionales.

A través de un comunicado, la legisladora por la Ciudad de México argumentó que las acusaciones por narcotráfico formuladas por autoridades judiciales de Estados Unidos no pueden ser ignoradas ni tratadas como un asunto menor, toda vez que comprometen la confianza ciudadana, la gobernabilidad y la integridad de las instituciones públicas.

“Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional”, señaló.

Las acusaciones que detonaron el pronunciamiento de la Senadora fueron dadas a conocer el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que hizo públicos cargos por narcotráfico en contra de 10 funcionarios del Gobierno de Sinaloa, entre ellos el propio Rocha Moya.

Tras conocerse los señalamientos, el Mmandatario estatal descartó solicitar licencia al cargo y aseguró que no tenía nada que temer.

Chavira de la Rosa extendió su petición de separación a los otros nueve funcionarios sinaloenses incluidos en las acusaciones estadounidenses y convocó a la Fiscalía General de la República, a las autoridades de seguridad, a los órganos de control y a las instancias legislativas a garantizar que cualquier investigación se conduzca sin simulación.

La Senadora morenista subrayó que la permanencia de un funcionario en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública y la obligación de preservar la integridad institucional.

“Los señalamientos formulados por autoridades judiciales de un gobierno extranjero, por su naturaleza, alcance y gravedad institucional, no pueden ser ignorados ni tratados como un asunto menor”, advirtió, al tiempo que aclaró que su posición no implica desconocer la soberanía nacional ni los cauces constitucionales mexicanos.

Según el comunicado emitido por la legisladora, los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación tienen la obligación de “mantener un gobierno a la altura del pueblo de México, capaz de responder con integridad, transparencia y autoridad moral ante cualquier cuestionamiento que comprometa la confianza pública”.

La petición de Chavira de la Rosa marca la primera fisura pública dentro de Morena respecto al caso Rocha Moya, en un momento en que Sinaloa atraviesa, según la propia Senadora, una situación institucional extraordinariamente delicada derivada de las acusaciones formuladas desde una jurisdicción federal estadounidense.