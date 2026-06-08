Senadora y Alcaldesa de Tamaulipas presumen visa vigente en medio de rumores de cancelaciones

En medio de versiones sobre una presunta revocación de visas estadounidenses a integrantes de Morena en Tamaulipas, la senadora Olga Sosa y la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, salieron al paso de los rumores: la primera mostró físicamente su documento migratorio ante reporteros; la segunda publicó fotografías tomadas en una cadena de hamburguesas en Laredo, Texas, aunque en esta ocasión sin exhibir la visa.

Entrevistada el 8 de junio de 2026 tras un evento encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya en Palacio de Gobierno, Sosa pidió a un asistente que le acercara su cartera y exhibió el documento ante los medios. “Sí, claro, aquí la tengo. Los tamaulipecos casi siempre la cargamos”, expresó. Según el documento mostrado, la visa fue expedida en mayo de 2023 y tiene vigencia hasta mayo de 2033. La legisladora rechazó haber recibido alguna notificación de cancelación o restricción por parte de autoridades estadounidenses y afirmó haber ingresado recientemente a territorio estadounidense. Además, adelantó que prevé asistir en septiembre a un foro sobre energía que se realizará en Estados Unidos.

Las declaraciones de Sosa ocurrieron en medio de versiones difundidas en redes sociales sobre presuntas restricciones migratorias contra integrantes de Morena en Tamaulipas, que en días previos habían alcanzado también al gobernador Villarreal Anaya tras un reportaje del diario Los Angeles Times. La senadora también ha sido señalada por presuntos vínculos con redes de huachicol. El 4 de mayo de 2026, el diputado local del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), Mario López, conocido como “La Borrega”, la acusó públicamente de tener relación con esa actividad ilícita. Asimismo, en noviembre de 2021, tras el asesinato del empresario Sergio Carmona Angulo, investigado por presuntas operaciones de contrabando de combustibles, la entonces aspirante política reconoció que intervino, a través de un amigo, en la contratación del cantante Julión Álvarez para amenizar el cierre de su campaña por la alcaldía de Tampico.

Por su parte, Canturosas Villarreal difundió el domingo 8 de junio de 2026 fotografías en el interior de una reconocida cadena de hamburguesas en la ciudad de Laredo, Texas, acompañada de su esposo, Óscar Mario Hinojosa Ramírez, y una de sus hijas. La alcaldesa morenista de Nuevo Laredo afirmó que el propósito del viaje fue poner fin a nuevas especulaciones sobre si contaba o no con visa vigente. “Sí, sí, afortunadamente no tengo problemas con cruzar a Estados Unidos”, declaró al ser cuestionada sobre el motivo de las fotografías. La edil fronteriza añadió que cruza con frecuencia y de manera legal a territorio estadounidense. “Constantemente voy y regreso, obviamente también tenemos mucha coordinación con las autoridades de Estados Unidos”, reiteró.

Sin embargo, a diferencia de agosto de 2025, cuando en una situación similar sí exhibió su visa, en esta ocasión Canturosas Villarreal no presentó el documento migratorio. La acción se produce en el contexto de los señalamientos publicados por el diario Los Angeles Times contra el gobernador Villarreal Anaya, en torno a que presuntamente le habría sido retirada la visa tras una investigación relacionada con el huachicol, versión que el mandatario rechazó el 3 de junio de 2026 al mostrar físicamente su documento. Los señalamientos del diputado Mario López también alcanzaron a la propia Canturosas Villarreal, al gobernador Villarreal Anaya, al Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas, al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y a la ex secretaria de Finanzas del estado, Adriana Lozano.