Legisladores de oposición en la Cámara alta del Congreso de la Unión -entre ellos de los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC), presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las primeras cuatro de un total de 12 controversias constitucionales.

Ello contra la mayoría de las reformas del paquete de 20 dictámenes que aprobaron, la noche del 28 de abril del presente año, los senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), vía “fast track” y en una sede alterna, la de Xicoténcatl.

La primera controversia constitucional presentada por los senadores de oposición fuer contra del decreto que reforma diversas leyes para darle a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control y operación de la aviación civil.

La segunda controversia constitucional presentada por el llamado “bloque de contención” del Senado fue en contra del decreto que le quita al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) el 80 por ciento de los ingresos por la recaudación del derecho que pagan los extranjeros al ingresar a México.

Según la reforma aprobada por los senadores de Morena y sus aliados, los recursos serán administrados por una empresa paraestatal de la Sedena, a través de un fideicomiso público sin estructura, es decir, bajo un esquema de opacidad y sin rendición de cuentas.

El tercer decreto impugnado por los senadores de oposición fue el que propone asignar de manera indefinida y vitalicia la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes a las entidades paraestatales, lo que implica que la administración y operación del Tren Maya la tendrá la Sedena.

Lo que según los integrantes del llamado “bloque de contención” del Senado, contraviene el Artículo 134 de la Constitución, que establece que en las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes serán a través de adjudicaciones o licitaciones, mediante convocatoria pública.

Mientras que el cuarto decreto impugnado fue la reforma que plantea el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y de las máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos, a fin de frenar la producción y el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, que según los senadores de oposición, criminalizaba a todas las farmacéuticas, lo que encarecería el mercado y elevaría el desabasto.

El 7 de junio de 2023, el llamado “bloque de contención” en el Senado, presentará un segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad, como la referente a la reforma que desapareció al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a la modificación de la Ley Minera, y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otras.

Mientras que para el 28 de junio de 2023, presentarán un tercer paquete de controversias constitucionales, relativo a las últimas reformas aprobadas por los legisladores de la llamada “cuarta transformación”, relacionadas con la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

AMLO DEFIENDE APROBACIÓN “FAST TRACK” DE SENADORES “4T” EN XICOTÉNCATL”; “PIENSAN EN EL PUEBLO”, DICE

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el paquete de 20 dictámenes que aprobaron los senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), vía “fast track” y en una sede alterna, Xicoténcatl, ya que, dijo, se cumplió con la mayoría de votos establecida en la Constitución, por lo que no hubo ninguna ilegalidad.

“No quieren aceptar que hay una mayoría, no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple: la mitad más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad?”, cuestionó el político tabasqueño.

Cuando un reportero lo cuestionó respecto a que los senadores de grupos parlamentarios de Morena y aliados sesionaron en una sede alterna, Xicoténcatl, el mandatario nacional defendió que en otras legislaturas también lo hacían.

“Es que ya habían pasado por la Cámara de Diputados, Eso que están planteando es lo que esgrimen los del bloque conservador. Dicen ‘es que en una hora aprobaron 10 leyes, o 20, o 30’, no sé cuántas, ¿primero qué hacían los del bloque conservador antes? ¿Cómo aprobaron las reformas estructurales? Porque también eso se olvida. Con la policía en sedes alternas, por la madrugada”, explicó.

“Antes lo hacían en Banamex, el recinto alterno era Banamex, o sea salían en las madrugadas, los llevaban en camiones y escoltados”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“No hicieron lo mismo, no somos iguales. ¿Qué es lo que sucedió en este caso?, pasaron a comisiones todas esas iniciativas en beneficio de la gente. Se discutieron donde tenía que discutirse, en la instancia correspondiente, pasaron a la Cámara de Diputados, ahí se aprobaron, después pasaron a la Cámara de Senadores, pero ahí se tomó la tribuna para ya no emitir que se aprobaran las iniciativas”, insistió.

Los legisladores de oposición advirtieron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para revertir el paquete aprobado por los legisladores de Morena, PT, PVEM y PES, a excepción de la “3 de 3” contra la violencia de género, que impediría que deudores alimentarios y agresores de mujeres, sean candidatos a cargos de elección popular.

Ante ello, el político tabasqueño afirmó que los senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), estaban en su derecho de recurrir a la SCJN, al fin, que, según dijo, ya la convirtieron en “alcahueta”.

“No pasa nada, si van a convertir a la Corte ya por entero en la gran alcahueta del bloque conservador, ‘ya se verá’ diría el corrido, o ya ‘el corrido lo dirá’”, afirmó el presidente, quien respecto a la toma de tribuna que realizaron legisladores de oposición, señaló que le hubiera gustado que durara más, sin embargo, era previsible que no aguantarían, porque son “fifís”.

“Pues que se queden ahí más tiempo, los del bloque conservador, y que se aproveche para informar a la gente. Porque ya estaban con la mentira de que se iba a desaparecer el Conacyt, así como cuando engañaron de que el ‘INE no se toca’, y que dejarán ahí la pijamada unos 15 días, un mes, para que vean lo que se siente”, señaló.

“Con todo respeto, no iban a aguantar, como cuando vinieron aquí los de Frenaa que trajeron las carpas, pero estaban vacías, porque ellos no están acostumbrados a eso, puro fifí”, dijo López Obrador, quien también defendió el procedimiento a través del cual los senadores de Morena, PT, PVEM y PES sesionaron y aprobaron el paquete de 20 reformas. Sin embargo, aclaró que no “son iguales” a los de antes.

“Informarle a la gente porque dicen es que en hora aprobaron 10 leyes, 20 o 30 no sé cuántas. Bueno, primero, esto lo hacían los del bloque conservador antes. ¿Cómo aprobaron las llamadas reformas estructurales?, porque también eso se olvida, con la policía, en sedes alternas, en la madrugada. ¿Saben quiénes hacían esas leyes?, los abogados de las empresas extranjeras. No hicieron lo mismo, no somos iguales”, afirmó el político tabasqueño.

“No hay ninguna de estas reformas que se parezca a lo que hicieron con la reforma fiscal, para aumentar los impuestos, cuando aprobaron la privatización de la industria eléctrica, cuando aprobaron lo de los AFORES, cuando aprobaron aumentar el [Impuesto al Valor Agregado] IVA, las gasolinas. O sea, nada que ver”, dijo el mandatario nacional.

Previamente, los senadores de Morena, PT, PVEM y MC se reunieron con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional, evento al que también acudieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, así como Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

“Tuvimos una reunión [con senadores de Morena, PT, PVEM y PES, el viernes 28 de abril de 2023], me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque están pensando en la gente, están pensando en el pueblo, y están unidos”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.