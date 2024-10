En audiencia del 5 de octubre, un Juez federal radicado en Culiacán se habría negado a girar esta orden de arresto, ya que la FGR no presentó pruebas sobre huellas hemáticas de Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado el mismo día que habrían secuestrado a “El Mayo”.

La Fiscalía de la República acusó que el Juez Alejandro Alberto Díaz Cruz no dio a conocer que presentaron hasta 78 pruebas en contra de Joaquín Guzmán, con las cuales respaldarían la orden de aprehensión.

Además, apuntaron a que el juzgador tampoco precisó que la orden de aprehensión sería solo por el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, pero no por el homicidio de Cuén Ojeda, por lo que no sería necesario una prueba sobre la sangre del ex Rector de la UAS.

“El Juez omitió manifestar que la orden de aprehensión contra Joaquín ’N’, era por secuestro y traición a la patria; no había ninguna solicitud del #MPF por el homicidio del doctor Héctor ’N’; y que el dato hemático sobre las huellas de sangre del mismo doctor no era sustantivo para probar el secuestro y la traición a la patria por parte de Joaquín ‘N’”, informó la FGR.

“El Ministerio Público Federal, después de una audiencia de más de ocho horas, decidió retirar su solicitud, en razón de lo expuesto. Como institución de buena fe, que actúa en defensa de la justicia, continuará con el procedimiento penal de manera clara y transparente, e informará lo procedente con respeto, veracidad y objetividad”, concluyó.