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Seguridad

Señala Gabinete de Seguridad que es falsa información de dispositivo del Ejército para Rocha Moya

Aclara que el vehículo mostrado en un vehículo atribuido al Gobernador con licencia en Sinaloa en realidad es del Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, General Sinuhé Téllez López
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/07/2026 19:33
24/07/2026 19:33

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México señaló que es falsa la información que circula en redes sociales sobre un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército Mexicano para el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En un comunicado, expuso que el vehículo que aparece en el video corresponde al Secretario de Seguridad Pública del Estado, General Sinuhé Téllez López.

Las imágenes fueron captadas el 23 de julio de 2026, dijo, al concluir la reunión del Gabinete de Seguridad, durante su traslado del Palacio de Gobierno a la Novena Zona Militar.

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“El dispositivo observado forma parte del esquema de seguridad asignado al Secretario de Seguridad Pública”, aclaró.

Se hace un llamado, añadió, a verificar la información antes de compartirla y a no difundir contenidos falsos que generan desinformación.

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