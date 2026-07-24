$!Señala Gabinete de Seguridad que es falsa información de dispositivo del Ejército para Rocha Moya

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México señaló que es falsa la información que circula en redes sociales sobre un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército Mexicano para el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En un comunicado, expuso que el vehículo que aparece en el video corresponde al Secretario de Seguridad Pública del Estado, General Sinuhé Téllez López.

Las imágenes fueron captadas el 23 de julio de 2026, dijo, al concluir la reunión del Gabinete de Seguridad, durante su traslado del Palacio de Gobierno a la Novena Zona Militar.