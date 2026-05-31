Señala Presidenta avances en salud pública pese a irregularidades financieras en IMSS-Bienestar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este 31 de mayo de 2026 los avances de su Gobierno en materia de salud pública durante un acto masivo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, en el marco del segundo aniversario de su triunfo electoral, a pesar de que el auditor externo del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar) se negó a avalar los estados financieros del organismo correspondientes a 2025 por detectar irregularidades y deficiencias que le impidieron verificar la legalidad de la información financiera.

El despacho Castillo Miranda y Compañía rechazó emitir una opinión sobre las cuentas del IMSS-Bienestar tras advertir debilidades significativas en sus controles internos, falta de evidencia para revisar diversos rubros de gasto y ausencia de información suficiente para validar la situación patrimonial y financiera del sistema. El auditor reportó que tampoco pudo obtener evidencia para revisar el gasto en servicios personales por 91 mil 382 millones de pesos reportado en 2025, ni para validar información relacionada con bienes muebles e inmuebles por más de 12 mil millones de pesos. Además, señaló que el sistema de control interno del organismo no ofrece certeza sobre la confiabilidad de la información financiera ni sobre la ausencia de errores o fraude.

Pese a ese contexto, Sheinbaum Pardo destacó ante sus simpatizantes la expansión de infraestructura hospitalaria, la distribución de medicamentos y la cobertura del IMSS-Bienestar en la mayor parte del país. “El Bienestar se consolida en 24 estados para las personas sin derechohabiencia. Nuestro objetivo es claro e iniciar en 2027 construir un verdadero sistema universal de salud gratuito y accesible para todas y todos los mexicanos, que independientemente de la derechohabiencia se pueda asistir a cualquier centro de salud o hospital del IMSS, IMSS-Bienestar o del ISSSTE”, afirmó la mandataria nacional.

La titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que durante los primeros 20 meses de su Administración se pusieron en operación 29 nuevos hospitales, además de 10 unidades de medicina familiar, 35 centros de salud y consultorios, así como 70 quirófanos modernos para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar. Añadió que su Gobierno destinó 26 mil millones de pesos al programa La Clínica es Nuestra en ese mismo periodo.

Sheinbaum Pardo también defendió los resultados en el suministro de medicamentos. “Hemos distribuido mil 700 millones de piezas de medicamentos gratuitos, lo cual ha permitido que el abasto de medicamentos llegue al 85 por ciento y en el caso de atención a cáncer al 95 por ciento”, señaló. Respecto a la atención domiciliaria, informó que 20 mil profesionales de la salud realizaron 18 millones de visitas a adultos mayores y personas con discapacidad a través del programa Salud Casa por Casa.