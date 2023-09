Tras revelar que Morena ya había revisando la impugnación que interpuso Marcelo Ebrard sobre el proceso de selección de la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum declaró que el recurso no tiene mucho fundamento, que no implicaba un rompimiento y que más adelante se daría una contestación pública.

“Al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar públicamente pero eso no significa un rompimiento, me parece que [Ebrard Casaubón] es importante, la transformación de nuestro país depende de todos y de todas”, señaló Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum descartó que pudiera existir un rompimiento en su movimiento político.

En entrevista para la cadena Milenio Televisión, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México envió un mensaje para todos los simpatizantes del partido, incluyendo al ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a optar por la unidad para ganar las elecciones de 2024.

“Va dirigido a todas y todos y también a Marcelo, tiene que hablar él, va a tener que tomar una decisión, pero aquí siguen abiertas las puertas para él. En teoría no se ha ido”, aclaró Sheinbaum.

Está Marcelo en su derecho de impugnar: Segob

Por su parte, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, señaló que el ex canciller estaba en su derecho de impugnar la elección interna de Morena, por lo que sería la Comisión de Honestidad y Justicia de dicho partido, la que debería resolver las controversias presentadas por Ebrard.

“Se presentó este recurso, es su derecho, es un proceso interno por parte del partido. Son estas vías que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes controversias. Tendrá la Comisión de Honestidad y Justicia, que es ese órgano que se encarga precisamente de recibir las quejas, de escuchar a las partes y después de resolver, escuchar los planteamientos y en su momento resolver lo que así considere”, expresó.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, la titular de la Segob aseguró que el proceso interno de Morena fue democrático y que siempre estuvo abierto al escrutinio público.

“Fue un proceso inédito, un proceso democrático en donde la base tuvo que ver con que fuera el pueblo de México el que determinara. Es romper con el dedazo, con el autoritarismo, es un proceso acordado por los participantes, propuesto en su momento por el presidente López Obrador y los resultados son de dominio público”, enfatizó la funcionaria federal.