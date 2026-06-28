Señalamientos contra Durazo y Villarreal son ‘trascendidos’, afirma Partido Verde; no afectan a alianza con Morena

Las versiones sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; y de Tamaulipas, Américo Villarreal, no deben asumirse como hechos mientras no existan denuncias o procedimientos oficiales, consideró Arturo Escobar.

Al ser cuestionado sobre el tema, el coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México señaló que cualquier señalamiento debe sustentarse en investigaciones formales y no únicamente en información difundida públicamente.

“Lo que emane de trascendidos tiene que estar formalizado en investigaciones”, declaró durante el registro de aspirantes a coordinadores estatales en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.

Escobar sostuvo que todos los actores políticos están expuestos al escrutinio público y a la circulación de distintas versiones. Sin embargo, subrayó que, sin denuncias o procesos legales, esos señalamientos deben permanecer en el ámbito de la opinión.

“Sin denuncias, investigaciones y consignaciones, todo lo demás habría que mantenerlo en el campo de opiniones, trascendidos”, expresó.



Señalamientos contra gobernadores morenistas

Las declaraciones del dirigente del Partido Verde se producen luego de que Los Angeles Times publicó que autoridades de Estados Unidos presuntamente investigan a Durazo y Villarreal, además de señalar una supuesta cancelación de sus visas por posibles vínculos con el crimen organizado.

Cabe mencionar que, hasta ahora, no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

Tras la publicación, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron la información. Ambas administraciones aseguraron que no han recibido notificación alguna sobre investigaciones en contra de los mandatarios y sostuvieron que los señalamientos carecen de pruebas.

Escobar insistió en que cualquier indagatoria iniciada en el extranjero deberá seguir el debido proceso antes de derivar en responsabilidades.

“Aquello que se investigue en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo contra mexicanos tendrá que formalizarse con denuncias, investigaciones y las posibles consignaciones”.

Finalmente, consideró que, mientras no existan elementos oficiales, las versiones difundidas no representan un impacto para la alianza electoral integrada por Morena, el Partido Verde y el PT.